　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42782.97　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41365.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40774.34　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40392.25　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40148.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39948.13　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39870.71　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39523.48　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39516.00　　均衡表転換線(日足)

39457.49　　★日経平均株価16日終値

39446.23　　6日移動平均線
39349.16　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38950.05　　均衡表雲上限(日足)
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38901.87　　均衡表転換線(週足)
38898.04　　13週移動平均線
38827.62　　25日移動平均線
38701.39　　200日移動平均線
38530.71　　26週移動平均線
38452.03　　75日移動平均線
38306.08　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38272.61　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64　　均衡表雲上限(週足)
37784.54　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37647.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37263.00　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37113.29　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37021.75　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35695.87　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34278.45　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　67.65(前日78.19)
ST.Slow(9日)　　77.41(前日81.97)

ST.Fast(13週)　 77.14(前日72.30)
ST.Slow(13週)　 71.64(前日66.75)

［2024年12月16日］

株探ニュース