【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42782.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41365.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40774.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40392.25 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40148.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39948.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55 新値三本足陽転値
39870.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39523.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39516.00 均衡表転換線(日足)
39457.49 ★日経平均株価16日終値
39446.23 6日移動平均線
39349.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38950.05 均衡表雲上限(日足)
38946.59 均衡表基準線(日足)
38901.87 均衡表転換線(週足)
38898.04 13週移動平均線
38827.62 25日移動平均線
38701.39 200日移動平均線
38530.71 26週移動平均線
38452.03 75日移動平均線
38306.08 ボリンジャー:-1σ(25日)
38272.61 ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64 均衡表雲上限(週足)
37784.54 ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
37647.18 ボリンジャー:-2σ(13週)
37263.00 ボリンジャー:-3σ(25日)
37113.29 ボリンジャー:-1σ(26週)
37021.75 ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35695.87 ボリンジャー:-2σ(26週)
34278.45 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 67.65(前日78.19)
ST.Slow(9日) 77.41(前日81.97)
ST.Fast(13週) 77.14(前日72.30)
ST.Slow(13週) 71.64(前日66.75)
［2024年12月16日］
株探ニュース