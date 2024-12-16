

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42782.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41365.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40774.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40392.25 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40148.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39948.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39910.55 新値三本足陽転値

39870.71 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39523.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39516.00 均衡表転換線(日足)



39457.49 ★日経平均株価16日終値



39446.23 6日移動平均線

39349.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38950.05 均衡表雲上限(日足)

38946.59 均衡表基準線(日足)

38901.87 均衡表転換線(週足)

38898.04 13週移動平均線

38827.62 25日移動平均線

38701.39 200日移動平均線

38530.71 26週移動平均線

38452.03 75日移動平均線

38306.08 ボリンジャー:-1σ(25日)

38272.61 ボリンジャー:-1σ(13週)

37796.64 均衡表雲上限(週足)

37784.54 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37647.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

37263.00 ボリンジャー:-3σ(25日)

37113.29 ボリンジャー:-1σ(26週)

37021.75 ボリンジャー:-3σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35695.87 ボリンジャー:-2σ(26週)

34278.45 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 67.65(前日78.19)

ST.Slow(9日) 77.41(前日81.97)



ST.Fast(13週) 77.14(前日72.30)

ST.Slow(13週) 71.64(前日66.75)



［2024年12月16日］



株探ニュース

