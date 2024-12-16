±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡ÙÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ßÍÂ¼²Í½ã¡È·»Ëå¡É¤È¤ê¤Þ¤¯¿Í¡¹¤ò¼Ì¤¹¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤¬·»ËåÌò¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê2025Ç¯4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Ëå¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë·»Ž¥½Ó¼ù¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ÈÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëËåŽ¥¥Õ¥ß»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·»Ëå¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¿Í¡¹¤È¤Î´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¼ý¤á¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿5ÅÀ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡ÙÎë¼¯±û»Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤é¤¬¼Ì¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÂè133²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡£µ²±¤ÎÇ»Ã¸¤òÃúÇ«¤Ë¸ì¤êÊ¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î°¥¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤òÁ¡ºÙ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à¹ª¤ß¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëºî²È¡¦¼ëÀîÌ«¿Í¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢¤¢¤ë·»Ëå¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£É½Âê¤Î¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ¤´¤ÈÍ·¤Ó¤Çºî¤Ã¤¿¡È²Ö¤Î¤ªÊÛÅö¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤ØÂ£¤êÆÏ¤±¤ë¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£½éÈÇ¤«¤é¤ª¤è¤½20Ç¯¤ò·Ð¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áá¤¯¤ËË´¤¯¤·¤¿Î¾¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÎËå¤Î¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÂçºå²¼Ä®¤ÇÀ¸¤¤ëÇ®·ì´Á¤Î·»¡¦²ÃÆ£½Ó¼ù¤òÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬±é¤¸¡¢½Ó¼ù¤ÎËå¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤Î·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¡ãÈëÌ©¡ä¤òÊú¤¨¤ë¥Õ¥ß»Ò¤Ë¤ÏÍÂ¼²Í½ã¤¬¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¡¢Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Î½õ¶µ¡¦ÃæÂôÂÀÏºÌò¤ËÎë¼¯±û»Î¡£½Ó¼ù¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¤¢¤ë»°¹¥¶ð»ÒÌò¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø·»Ëå¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥ß»Ò¤ÎÊú¤¨¤ë¡ãÈëÌ©¡ä¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÈËÅÄ²È¤ÎÉã¡¦¿ÎÌò¤ò¼ò¸þË§¡¢Ä¹ÃË¡¦¹¨°ìÌò¤òÏ»³ÑÀº»ù¡¢Ä¹½÷¤Ç¹¨°ì¤ÎËå¡¦Ë¼»ÞÌò¤ò¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÌë¹¹¤±¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤«¤è °¦¤·¤¼ÂÏÃ¡Ù¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é´¶Æ°ºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢Á°ÅÄÅ¯¡£
¡¡º£²óÅþÃå¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï5ÅÀ¡£·»¡¦½Ó¼ù¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¶ð»Ò¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Ëå¡¦¥Õ¥ß»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤ÎÃæÂôÂÀÏº¡ÊÎë¼¯¡Ë¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤ó¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÆü¾ï¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ëº§¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥Õ¥ß»Ò¤¬¡¢Ëþ³«¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÈËÅÄ²È¤ÎÉã¡¦¿Î¡Ê¼ò¸þ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¨°ì¡ÊÏ»³Ñ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎË¼»Þ¡Ê¥¥à¥é¡Ë¤¬¥Õ¥ß»Ò¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Î¡ãÈëÌ©¡ä¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î¡Öµ²±¡×¤¬¤Õ¤ÈÁÉ¤ê¡¢¥Õ¥ß»Ò¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ãÈëÌ©¡ä¤Ø¤È¶á¤Å¤¯½Ó¼ù¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎËå¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁö¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Î¡ãÈëÌ©¡ä¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£½Ó¼ù¤ÏÎ¾¿Æ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö·»µ®¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âËå¤ò¼é¤ë¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²ÈÂ²°¦¤ä·»Ëå¤Îå«¤òÃúÇ«¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ëËÜºî¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡ÙÎë¼¯±û»Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤é¤¬¼Ì¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÂè133²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡£µ²±¤ÎÇ»Ã¸¤òÃúÇ«¤Ë¸ì¤êÊ¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î°¥¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤òÁ¡ºÙ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à¹ª¤ß¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëºî²È¡¦¼ëÀîÌ«¿Í¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢¤¢¤ë·»Ëå¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£É½Âê¤Î¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ¤´¤ÈÍ·¤Ó¤Çºî¤Ã¤¿¡È²Ö¤Î¤ªÊÛÅö¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤ØÂ£¤êÆÏ¤±¤ë¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£½éÈÇ¤«¤é¤ª¤è¤½20Ç¯¤ò·Ð¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¡¢Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Î½õ¶µ¡¦ÃæÂôÂÀÏºÌò¤ËÎë¼¯±û»Î¡£½Ó¼ù¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¤¢¤ë»°¹¥¶ð»ÒÌò¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø·»Ëå¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥ß»Ò¤ÎÊú¤¨¤ë¡ãÈëÌ©¡ä¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÈËÅÄ²È¤ÎÉã¡¦¿ÎÌò¤ò¼ò¸þË§¡¢Ä¹ÃË¡¦¹¨°ìÌò¤òÏ»³ÑÀº»ù¡¢Ä¹½÷¤Ç¹¨°ì¤ÎËå¡¦Ë¼»ÞÌò¤ò¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÌë¹¹¤±¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤«¤è °¦¤·¤¼ÂÏÃ¡Ù¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é´¶Æ°ºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢Á°ÅÄÅ¯¡£
¡¡º£²óÅþÃå¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï5ÅÀ¡£·»¡¦½Ó¼ù¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¶ð»Ò¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Ëå¡¦¥Õ¥ß»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤ÎÃæÂôÂÀÏº¡ÊÎë¼¯¡Ë¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤ó¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÆü¾ï¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ëº§¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥Õ¥ß»Ò¤¬¡¢Ëþ³«¤Î¥Ä¥Ä¥¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÈËÅÄ²È¤ÎÉã¡¦¿Î¡Ê¼ò¸þ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¨°ì¡ÊÏ»³Ñ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎË¼»Þ¡Ê¥¥à¥é¡Ë¤¬¥Õ¥ß»Ò¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Î¡ãÈëÌ©¡ä¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î¡Öµ²±¡×¤¬¤Õ¤ÈÁÉ¤ê¡¢¥Õ¥ß»Ò¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡ãÈëÌ©¡ä¤Ø¤È¶á¤Å¤¯½Ó¼ù¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎËå¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁö¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ß»Ò¤Î¡ãÈëÌ©¡ä¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£½Ó¼ù¤ÏÎ¾¿Æ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö·»µ®¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âËå¤ò¼é¤ë¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²ÈÂ²°¦¤ä·»Ëå¤Îå«¤òÃúÇ«¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ëËÜºî¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£