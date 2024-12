優勝賞金100万円！キッチンカーNo.1を決定する 第1回『KC-1 GRAND PRIX』を開催　 参加事業者を募集！

日本催事販売協会が協力する、キッチンカーの攻・守においてのNo.1を決める第1回『KC-1 GRAND PRIX(キッチンカー1 グランプリ)』をメリケンパークにて2025年5月3日(土・祝)・4日(日)に開催、現在参加者を募集しています。

KC-1 GRAND PRIX

■『KC-1 GRAND PRIX』とは

新型コロナウイルスの流行による政府からの不要不急の外出自粛要請により、キッチンカーの“移動できる”というメリットが注目されるようになりました。

人々が外出できない際に近隣まで飲食店が移動するという特徴が様々な行政やマスコミに認知されるようになり、キッチンカー業界に参入する事業者・飲食関連企業が増加。

しかし、業界への参入が増えた一方で「簡単」「低資金開業」「手軽」などの部分だけが知れ渡った結果、様々な食品衛生関連の事故も増加し、一部の専門家の間では「飲食業界で一番難しいかもしれない」と言われているキッチンカー事業は、新型コロナウイルスのパンデミック前よりも台数は減少しています。

開業しても事業として採算が合わず撤退しているのが一番の理由で、ひと時のブーム的なもので長く業界で事業を営んでいる方々にも影響が現れ、一時的に業界が混乱状態になりました。

そこでキッチンカーの『良さ』を楽しんでもらい、広く知っていただくために、『攻』(=美味しい料理を開発、売上を上げる様々な取り組み)・『守』(=衛生管理・防火管理)を審査基準とした公開型イベントを開催するにいたりました。

■審査基準

『KC-1 GRAND PRIX』では“すべての実力”が審査基準になります。

主な審査基準は下記の通りです。

【攻】

<味・映え>

関西エリアの有名インスタグラマー十数名(総フォロワー数50万人超え)がInstagramを活用しながら投稿・特別審査員として参加。

<特別審査員>

関西の経済界・飲食業界から選抜された“グルメ通”によるチェック採点。

<売上金額>

『KC-1 GRAND PRIX』開催の2日間の売上金額による採点。

【守】

<防火管理>

防火管理のプロによる、火元の取り扱いによる総合チェック採点。

(イベント開催前に実施)

<衛生管理>

品質管理の専門会社による、食品衛生法に準じた取り扱い・管理を総合チェック採点。

すべての審査基準に得点を設定し、総合的に得票点数が一番高いキッチンカー事業者には優勝賞金として100万円を贈呈します。

■参加申込概要

全国から実力派のキッチンカー参戦をお待ちしています。

申込受付期間: 2024年12月20日(金)10:00〜定員になり次第、終了

参加条件 : 詳しくはホームページを確認してください。

http://kc-1gp.com

定員 : 30社(予定)

表彰 : グランプリ 1社 賞金100万円

申込方法 : 下記URLからお申し込みください

申込URL : https//kc-1gp.com/

■『KC-1 GRAND PRIX』概要

開催日時: 2025年5月3日(土・祝)・4日(日・祝)10:00〜17:00

【前夜祭】 2日(金)16:00〜21:00 港町神戸観光夜市

会場 : メリケンパーク

〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町2

アクセス: 阪神神戸線「元町」駅 徒歩10分

主催 : KC-1GP製作委員会

協賛 : どこでもグループ

協力 : 一般社団法人 日本催事販売協会、国際観光夜市研究所、

株式会社エムアイティー、株式会社Gainerz

