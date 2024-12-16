¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Ï¥ï¥¤VÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬16Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å¤ËÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ÇÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËÅþÃå¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¤½¤Î¾å¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤ì¤Ç1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬Åª¤Ë¤â¡£°ì±þVÎ¹¹Ô¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¡£¤¬¤Ã¤Ä¤êÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÀþ¤ò¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£