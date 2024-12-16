¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×ÀãÆ»±¿Å¾¤Ç¤Î´í¸±²óÈò½Ñ¡¡¶¯Îõ´¨µ¤ÅþÍè¡ÄÁ´¹ñ564ÃÏÅÀ¤ÇÅßÆü
³ÆÃÏ¤Çº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨ºÇÄã¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÆ¦ÉåÅ¹¡ÖÀÖ¾ëÆ¦Éå ¤¹¤ß¤ì²°¡×¡£Æ¦Éåºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Îä¿å¤Ç¡¢¼ê¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¡Ä¡£º£µ¨¡¢´¨¤µ¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÖ¾ëÆ¦Éå ¤¹¤ß¤ì²°¡¡ÂçÄÍµÈ½©¤µ¤ó¡§
¤¤¤Ä¤â¤ªÀµ·î¤´¤í¥Ò¡¼¥¿¡¼Æþ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ê¼Ø¸ý¤¬¡ËÁ´Á³²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åà¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÎãÇ¯¤À¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ¤Í¡£
Åß¤Ï»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤¹¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£
15Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼´Ö¶á¤Î0.8¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Á´¹ñ¤Ç¤Ï42ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Çº£µ¨ºÇÄãµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢É¹ÅÀ²¼¡¢0¡îÌ¤Ëþ¤Îµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï564ÃÏÅÀ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Ç¤Î»ö¸Î¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÌÖÁö»Ô¤Ç¤Ï12·î11Æü¡¢¶ÛµÞÁö¹Ô¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤ÎÏ©ÌÌ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¤ä¡¢Àã¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢ÀãÆ»¤ËÀø¤à´í¸±¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¶µ½¬½ê¡Ö»¥ËÚÅì¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡×¤ÇÀãÆ»±¿Å¾¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ëÂç³ØÀ¸¤ò¼èºà¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÀãÆ»¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀãÆ»±¿Å¾¤Î¥³¥Ä¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÂÐºö¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡È´Ë¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×ËÉ»ß
¤³¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.6¡î¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¼Ö¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¶µ´±¤Îº´Æ£¶³Ê¿¶µ½¬²ÝÄ¹¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Àã¤äÅà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¸½¾Ý¡×¤òÂÎ¸³¡£»þÂ®20¥¥í¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢¶¯¤á¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì²óÅ¾¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼Ö¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Åà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤ò³ê¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤ÀÃÏÅÀ¤«¤éÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄä»ß¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸A¡§
¶²ÉÝ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áàºî¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Âç³ØÀ¸A¡§
¡Ê¼Ö¤ÎÀ©¸æ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»þÂ®30¥¥í¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢Ìó8¥á¡¼¥È¥ë³ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤é»×¤ï¤º¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì½ÖÀ©¸æ¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ö¤Ï¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄä»ß¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿´í¸±¤Ê¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
»¥ËÚÅì¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡¡º´Æ£¶³Ê¿¶µ½¬²ÝÄ¹¡§
Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥½¥Õ¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë»þ¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÆ§¤ß¤³¤à¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡£¶¯¤á¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¿¥¤¥ä¤Ï¥í¥Ã¥¯¤»¤º¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¶µ½¬²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡È´Ë¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶áÇ¯Áý¤¨¤ë¡È¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¡É¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×Ã¦½ÐÊýË¡¤Ï
´í¸±¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ï¡¢Åà·ë¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡È¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¡É¤À¡£
2024Ç¯2·î¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤È¹ßÀãÎÌ¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥É¥«Àã¡É¤ÎÍâÆü¤Ëµ¤²¹¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î´¨ÃÈº¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤¬ÃÈµ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²ò¤±¤ÆÆÌ±ú¤Ë¤Ê¤êÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡È¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¡É¤À¡£2023Ç¯ÅÙ¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢½üÇÓÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾¤Ç¡¢¤³¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤¬3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯Ï©ÌÌ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤¬¡¢Àã¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬¶õÅ¾¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¡£¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤È¥¹¥¿¥Ã¥¯Ã¦½ÐÍÑ¥Ü¡¼¥É¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥ä²ó¤ê¤ÎÀã¤ò¤«¤½Ð¤·¡¢Ã¦½Ð¥Ü¡¼¥É¤ò¥¿¥¤¥ä¤Î²¼¤Ë¤«¤Þ¤»¤ë¡£
ÀãÆ»±¿Å¾¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ËÍè¤¿Âç³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ß¥¹¤¬¡Ä¡£
»¥ËÚÅì¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡¡º´Æ£¶³Ê¿¶µ½¬²ÝÄ¹¡§
¼ê½ç¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥É¤¬¤¦¤Þ¤¯¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Ü¡¼¥É¤Î¸þ¤¤¬µÕ¤µ¤Þ¡£ÆÍµ¯¤¬¤¢¤ëÂ¦¤ò¥¿¥¤¥ä¤Î²¼¤Ë¶´¤àÀµ¤·¤¤ÃÖ¤Êý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ»öÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
»¥ËÚÅì¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡¡º´Æ£¶³Ê¿¶µ½¬²ÝÄ¹¡§
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾Ç¤ê¤À¤È¤«ÉÔ°Â¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡£ÎäÀÅ¤µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¼±¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¡£¤Þ¤º¤ÏÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦½ç½ø¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÅßÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¦½Ð¥Ü¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÓÉÛ¤ä¸ü¼ê¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ç¤âÂåÍÑ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÀãÆ»¤Î±¿Å¾¡£ÅßËÜÈÖ¤òÁ°¤ËËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×12·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë