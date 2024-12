スコティッシュ・リーグカップ決勝のセルティック×レンジャーズが行われ、PK戦の末にセルティックが2シーズンぶり22回目の優勝を果たした。FW前田大然が2点目を決めたほか、勝負を決める最後のPKも沈め、優勝に貢献している。



しかしこの試合前に、グラスゴーの街は大混乱となっていたようだ。英『Daily Mail』によれば、サンタ帽と青いマスクで顔を隠したレンジャーズファンの一団が、街で大暴れしていたという。





Rangers vs Celtic in Glasgow before the Scottish League Cup final today. pic.twitter.com/vdEJtLGHjb