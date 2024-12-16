à¤ªÊ¢¤¬¤é¶õ¤á¥Ý¥Ë¥Æ22ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤!¡×¡Ö¤³¤Î»ÅÁð¥¥å¥ó♡¡×
¥Ø¥¢¥´¥à¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤¢¤²¸å¤í¤Ë²ó¤¹¤È¡Ä
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ(22)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òºî¤ë»ÅÁð¤Çà¤ªÊ¢¤¬¤é¶õ¤á¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¿¨¤ë¡¼?¡×¤È¤Î¤ß¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÌÚÅÄ¤¬È±¤ò¤«¤¾å¤²¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òº£¤Þ¤µ¤Ëºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤¢¤²¸å¤í¤Ë²ó¤·È±¤òÂ«¤Í¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£à¤â¤Õ¤â¤Õá¤È¤·¤¿¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¤ªÊ¢¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î»ÅÁð¥¥å¥ó♡¹¥¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤ÈÁÇµ²Æ¤µ¤ó♡¡×¡Ö¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤!¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£