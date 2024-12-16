¡Ö¤¨¡ª¶â´Ý¤¯¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¡ª¡©¡×ÃæÆü¤Î¿·¿ÍÁª¼ê8¿Í¤¬ËÜµòÃÏ¤Ø¡¡Ç¯Âå°ã¤¦¤¬½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¸ªÁÈ¤à
ÃæÆü¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤é¿·¿ÍÁª¼ê8¿Í¤¬ËÜµòÃÏ¤ò¸«³Ø¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬16Æü¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ï¤¸¤áDeNA¡¢ºå¿À¡¢µð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¶â´ÝÅê¼ê¡£4Æü¤Ë·ÀÌó¶â1²¯±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤ÇÃæÆü¤È²¾·ÀÌó¤ò¹Ô¤¤¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆó·å¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°éÀ®¤ò´Þ¤á¡¢¹â¹»À¸5Áª¼ê¡¢Âç³ØÀ¸1Áª¼ê¡¢¼Ò²ñ¿Í2Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÆü¡£¤½¤Î8Áª¼ê¤¬¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¸ª¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇ¾åµé¤Î¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Î¤¬¶â´ÝÅê¼ê¡£¸ý¤ò´Ý¤¯¤ª¤ª¤¤¯¤¢¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¤Ï¡ÖÌ´ÅÍ¤¯¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©ÃÆ¤±¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ´ÅÍ¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÍÛ¥¥ã¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¤¨¡ª¶â´Ý¤¯¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¡ª¡©¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾Ð ¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Ç¤ËÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£