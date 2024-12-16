¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµßµÞÉÂ±¡¤Ø¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥«¥ó¤«¤Ê¤È¡×¸¶°ø¤ò¿äÂ¬
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê£·£²¡Ë¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Í£Â£Ó¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡¡ÆüÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿Á°Æü¤ËÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢µßµÞÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¤è¤¦Íè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄáÉÓ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖµßµÞÉÂ±¡¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¼«¤éÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Îº£º¢¡¢¤â¤¦¥ª¥ì¡¢¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤â¤óÀäÂÐ¡£¤³¤³¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤ØÍè¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Á°Æü¡¢Åìµþ¤«¤éÂçºå¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÄáÉÓ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤±¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤Æ¡×É¨¤òÉé½ý¡£¶õ¹ÁÅþÃå¸å¤â¡ÖÊâ¤Êý¤¬¶õÂÆ§¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ»¦ÃîºÞÂÇ¤¿¤ì¤¿¥´¥¥Ö¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿´ÇÛ¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬µÞ¤¤çÆ±¹Ô¤·¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç¶õ¹ÁÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥«¥ó¤«¤Ê»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢¥Û¥ó¥È¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î¥ä¥Ä¤¬¡Ø¤ª¤«¤·¤¤¡¢Êâ¤Êý¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¡×¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµßµÞÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÌô¤ä¤È»×¤¦¡£É÷¼Ù°ú¤¤ÎÌô¤ä¤±¤É¡×¤È¡¢¸¶°ø¤ÏÌô¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£