Adoがグラミー賞受賞バンドとコラボ！イマジン・ドラゴンズx Ado「Take Me to the Beach feat. Ado」リリース

グラミー賞受賞バンドのイマジン・ドラゴンズが、Adoを迎えたニューシングル「Take Me to the Beach feat. Ado」を12月16日にリリースした。併せて、Adoの世界観が加えられたリリックビデオも解禁となった。

代表曲「レディオアクティヴ」や「ビリーヴァー」などの世界的ヒットメーカーとして知られるイマジン・ドラゴンズは、自身6枚目の最新アルバム『ルーム』(6月28日発売)に収録されている「Take Me to the Beach」のリミックスシリーズとして、これまでにオーストラリア、イタリア、フランス各国の大人気アーティストたちを客演に迎えたバージョンの楽曲をリリースしてきた。日本を代表する歌い手Adoとの新バージョンは、同シリーズ4作目にして最後のリミックスとなった。

「Take Me to the Beach」は、個人の自由と、社会的圧力から逃れるための避難場所を探求する曲で、安らぎと静けさが得られる場所に逃げ込みたいという願望を歌っている。

イマジン・ドラゴンズは、約6年ぶりに来日。12月3日に有明アリーナで行った単独来日公演はソールドアウトし、大成功を収めた。アメリカが世界に誇るモンスターバンドと、日本から世界へ躍進するAdoのビッグなコラボレーションが、ついに実現となった。

メイン写真:「Take Me to the Beach feat. Ado」ジャケット写真

リリース情報

2024.12.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Take Me to the Beach feat. Ado」

イマジン・ドラゴンズ OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/imagine-dragons/?dm_i=77HO,DQYO,6J96DG,22Q8W,1

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/