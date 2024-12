ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、防寒しながらスタイルアップもできる、ディズニーデザイン「あったか中わた裏ボアベンチコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったか中わた裏ボアベンチコート」ミッキーマウス

© Disney

価格:14,900円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

フードにゴムひも通し

前:中央ファスナー

内側にポケット

裏地付き

素材:【表地・袖裏地】<織物>ポリエステル100%(タフタ)、【身頃裏地】<カットソー>ポリエステル100%(ボアフリース)、【中わた】ポリエステル100%

洗濯方法:ウェットクリーニング

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのボアベンチコート。

黒を基調としているのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、そして膝下までしっかりとカバーできます!

表地は上品な光沢感のあるタフタ生地を使用し、出し入れしやすい斜めポケットはフラップ付き。

© Disney

袖口にはさりげなく「ミッキーマウス」のワッペンが☆

シルエットデザインなのもポイントです。

© Disney

袖の内側は、風を防ぐリブ仕様に◎

© Disney

襟が高く、首元まであたたか☆

上までボタンを閉めるとさらにあたたかくなります。

フードにはゴムひも通しも付いているので、頭にフードをかぶってシュッとしめておくこともできます。

© Disney

ポケットにはミッキーモチーフの刺繍入り!

黒地に白の刺繍が映え、キュートなアクセントになっています。

袖裏はタフタ生地で滑りがよいのもうれしい。

© Disney

高めのウエスト切り替えや縦ラインでロングコートながらすっきり見せる工夫も◎

© Disney

<素材アップ>

身頃の裏地はボア仕様でぬくぬく☆

中わた×裏ボアで膝下までしっかりカバーしてくれます。

© Disney

ボアは首まわりの内側まで。

ボアの色も黒なので、チラリと見えてもカジュアルにならずにスッキリと見えます。

© Disney

内側にはカイロを入れるポケットも!

© Disney

カイロがすっぽりと収まり、コートの内側をさらにあたたかくしてくれます。

© Disney

またベンチコートは、スカートスタイルできれいめにコーディネートしても、パンツスタイルでカジュアルにコーディネートしてもOK◎

様々なコーディネートが楽しめます。

防寒対策や使いやすいアイデアいっぱい!

防寒しながらスタイルアップもできる、ディズニーデザイン「あったか中わた裏ボアベンチコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

