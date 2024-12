ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、窓辺で季節感を楽しむことができる、ディズニーデザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」チップ&デール

© Disney

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】8,490円(税込)、【約100×133】8,990円(税込)、【約100×148】9,490円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,990円(税込)、【約100×190】10,990円(税込)、【約100×198】10,990円(税込)、【約100×208】11,800円(税込)

品質:ポリエステル100%

アジャスターフック付き

UVカット:80%以上

セット内容:幅約100cm=カーテン2枚組(両開き)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのカーテン。

一枚のアートを広げる気分で吊るせるレースカーテンで、柔らかな空気感をグラデーションで繊細に表現しています!

ブラウンやオレンジ色のあたたかみのある色合いにもほっこり。

© Disney

「チップ」と「デール」は、お揃いのベレー帽姿☆

仲良くどんぐりを抱えたり、お昼寝をしたり、愛らしさ満点です。

後ろには「チップ」と「デール」のお家もデザインされています。

かわいいだけではなく機能的なのもうれしいポイント◎

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え、冬は冷気をカットし室温の低下を防ぎます。

UVカット機能もプラス。

お肌だけでなく、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれます!

日中のプライバシーを守るミラー機能も付いています。

外からの視線も気になりません◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うことも。

お手入れも簡単で、いつでも清潔な状態をキープできます。

9種類のサイズから選べるのも魅力的!

窓辺で季節感を楽しむことができる、ディズニーデザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・ミラーレースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

