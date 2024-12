ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、リバーシブルでどちらの絵柄も楽しめる、ディズニーデザイン「【ふっくらタイプ】こたつ布団」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「【ふっくらタイプ】こたつ布団」チップ&デール

© Disney

サイズと価格:【ふっくらタイプ正方形】12,900円(税込)、【ふっくらタイプ長方形】14,990円(税込)

品質:【側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%

ずれ防止ループ付き

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのこたつ布団。

雪遊びをする「チップ」と「デール」の楽し気なアートが描かれ、お部屋をかわいく演出してくれます!

表も裏も使用できるリバーシブル仕様なので気分に合わせてアートを楽しめます。

© Disney

表面は、白や水色などを使用したデザインで上部の水色の部分には雪の結晶がたっぷり☆

下部には、雪だるまを作ったり、スキーや氷遊びをしている「チップ」と「デール」の躍動感たっぷりな姿がデザインされています。

© Disney

裏面は「チップ」と「デール」の総柄アートに!

ブラウンが基調で温かみがあります。

どこから見ても「チップ」と「デール」でいっぱい☆

© Disney

さらに側地は、なめらかなマイクロファイバー素材を使用しています。

ふっくらと中わたを詰めてあたたかさ抜群◎

冬のおこもり生活に欠かせないこたつもインテリアのキュートなアクセントに!

リバーシブルでどちらの絵柄も楽しめる、ディズニーデザイン「【ふっくらタイプ】こたつ布団」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ&デールのリバーシブルデザイン!ベルメゾン ディズニー「【ふっくらタイプ】こたつ布団」 appeared first on Dtimes.