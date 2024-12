ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、省スペースタイプとふっくらタイプの2種類から選ぶことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなこたつ布団掛け敷きセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなこたつ布団掛け敷きセット」ミッキーモチーフ

© Disney

タイプと価格:【省スペースタイプ正方形】14,900円(税込)、【省スペースタイプ長方形】16,900円(税込)、【省スペースタイプ長方形(大)】19,900円(税込)、【ふっくらタイプ正方形】18,900円(税込)、【ふっくらタイプ長方形】22,900円(税込)、【ふっくらタイプ長方形(大)】26,900円(税込)、【ふっくらタイプ円形】19,900円(税込)

ずれ防止ループ付き(こたつ布団のみ)

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

しっとりとしてふわふわ、これまでにない極上の肌触りが魅力のベルメゾンのファブリックシリーズ「メルトロ」

メルトロ素材の極細マイクロファイバー繊維を使用したミッキーモチーフデザインのこたつ布団。

掛け敷きセットなのでデザインに統一感もあります!

© Disney

カラーは明るくて温かみのある「ピンク」と、

© Disney

ミッキーモチーフやドット柄がカラフルな「アイボリー」、

© Disney

落ち着きのある色合いの「ベージュ」、

© Disney

濃いめのカラーでミッキーモチーフ柄がオシャレに映える「ブルーグレー」の4色展開です。

それぞれスッキリとコンパクトにセットできる「省スペース」タイプと、

中わたをたっぷり使ってボリュームのある「ふっくら」タイプの2タイプがラインナップ。

お部屋の大きさやお好みで選ぶことができます☆

© Disney

<素材アップ>

こたつ掛け布団は両面ともメルトロ素材を使用し毛布のような暖かさで、触れたときにヒヤッとしません。

掛けと敷きをセットで使えば、こたつのスイッチを切っても暖かいのでお財布にもうれしい◎

© Disney

こたつ布団のみ四隅にずれ防止ループが付いています。

© Disney

気持ち良さそうに眠っている「ミッキーマウス」のアートが描かれたオリジナルのタグも施されています。

メルトロとこたつの組み合わせなら、どんなに寒くてもぬくぬくぽかぽか!

省スペースタイプとふっくらタイプの2種類から選ぶことができる、ディズニーデザイン「あったかなめらかなこたつ布団掛け敷きセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豊富なサイズ展開もうれしい!ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなこたつ布団掛け敷きセット」 appeared first on Dtimes.