Ê¡²¬¡¦¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¡¡¡ÈÊ¶µê¡É1»þ´Ö20Ê¬Ä¶¡ª¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼Áµ¿±þÅú¤ÎÍò¡¡°ÛÎã¤ÎÀ¸ÇÛ¿®
¡¡J1Ê¡²¬¤Ï16Æü¡¢¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇµÞ¤¤çÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ÏÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ñ¸«¤Ï1»þ´Ö20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Àî¿¹·É»ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶âÌÀµ±¤µ¤ó¤ÈÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¥¯¥é¥Ö30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î´ðËÜÍýÇ°¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢Á°´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤à»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏJ1¾å°ÌÁè¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ÏÎãÇ¯¿·Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£²ó¤Î¡Ê´ÆÆÄ¡Ë½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯´ÆÆÄÁªÄê¤ÎÍýÍ³¤Èº£¸åÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»þ´ü¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²áµî¤Î²á¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌä¤ï¤ì¡¢Àî¿¹²ñÄ¹¤¬¡Ö¼áÌÀ²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¤Ï¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£´ÆÆÄ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Î½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Áû¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥¯¥é¥ÖÁÏÀß¡¢Íèµ¨¤Ç30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ÅÁÅý¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢½¢Ç¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¡¢½ÅÀÕ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤òËÍ¼«¿È¸«Ê¹¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¡¢Áª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¢Ä¹Ã«ÉôÁ°´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤ò¾å¾è¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆJ1¾å°Ì¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¤¿Ê¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÄ»À´¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯12·î¤ËÂàÇ¤¸å¡¢»ØÆ³»þ¤ËÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Sµé¤«¤éAµé¤Ë¹ß³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ22Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄHC¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢11·î¾å½Ü¤Ë°ìÉô¤ÇÊ¡²¬¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¶â»á½¢Ç¤¤¬·èÄêÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥ª¥Ö¥ê¡×¤¬X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¸åÇ¤´ÆÆÄ¿Í»ö¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¹³µÄ¡£¤·¤«¤·ÀâÌÀ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤¬º£·î13Æü¤Ë¶â»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ò¡È¶¯¹ÔÈ¯É½¡É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤«¤é¶â»á½¢Ç¤¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£