今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、柔らかなぬくもりに包まれて眠ることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「なめらかマイクロファイバー毛布」

価格:3,990円(税込)

サイズ:【シングル】約140×200cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寝るのが楽しみになるディズニーデザインの毛布。

なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材に、使いやすいシングルサイズで軽く、寝返りもラクにできます!

また、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもできて、いつでも清潔な状態で使えるのもうれしい◎

全部で6種類のデザインがラインナップします。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインの毛布。

デフォルメタッチで表現された「アナ」に「エルサ」、そして雪だるま「オラフ」の姿がとってもチャーミング☆

背面のお城や雪景色など、物語の世界観でいっぱいです。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインの毛布。

サイドからひょっこりと身を乗り出している「ベイマックス」の大きなアートがインパクト抜群!

「ベイマックス」らしい配色使いもポイントです。

ラプンツェル(フラワー)

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインの毛布。

髪の毛をなびかせた「ラプンツェル」の横顔が美しく、下部にはたくさんのお花が☆

空にはランタンも舞っています。

くまのプーさん(雪だるま)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの毛布。

雪だるまに抱きつく「くまのプーさん」と「ティガー」、それから雪だるまの帽子から顔を出している「ピグレット」の賑やかなアートが楽しい◎

温かみのある淡いピンクが基調となっています。

ピーター・パン(夜空)

© Disney

『ピーター・パン』デザインの毛布。

「ピーター・パン」、「ウェンディ」、「ジョン」、「マイケル」が夜空を飛んでいる、劇中のワンシーンが描かれています☆

夜空のロマンティックな雰囲気がリラックスタイムにぴったり。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの毛布。

クリスマスの靴下から「ウッディ」、「ジェシー」、「フォーキー」、「エイリアン」が顔を出し、プレゼントボックスからは「レックス」、さらにトナカイになった「ハム」や飾り付けをしている「バズ・ライトイヤー」のアートがとってもユニーク!

ビビッドなカラーリングも目をひきます。

© Disney

<素材アップ>

マイクロファイバー素材が気持ちよく、肌ざわりもなめらか。

ソファーにふわっと掛けるなどインテリア使いもオススメ!

柔らかなぬくもりに包まれて眠ることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

