¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦°áÁõ¤ä!¡×33ºÐÀ¶½ãÇÉ¤ÎÆ©¤±Æ©¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÃå¤¿¤Þ¤Þ¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¡×
¡Ö¼Â¤Ï·ë¹½¸å¤í¤â¹¶¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤(33)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Á´Êý°Ì¤¬¸«¤¨¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï·ë¹½¸å¤í¤â¹¶¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ»Ñ¤Î¿ÜÅÄ¤¬Âç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Á°¡¢¸å¤í¡¢²£¤«¤é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç½ÐÍè¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤ÏÇØÃæ¤ÎÈ©¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¡¢ÏÆÊ¢ÉôÊ¬¤Ï³«¤¤¤ÆÏª¤ï¤Ë¡£Àå¤ò½Ð¤·¡¢»Ø¤òËË¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÜÀþ¤Ëº¤¤ë¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤¨¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦°áÁõ¤ä!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¶¤á¤¿°áÁõ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÜÀþ¤Ëº¤¤ë¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤¨¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÃå¤¿¤Þ¤Þ¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£