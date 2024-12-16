ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¡ÈÂß¶â¸ËÀàÅð¡É¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¡ÖÈÈ¿Í¤ÎÌ¾Á°½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¤¬Âß¶â¸Ë¤«¤é£±£°¿ô²¯±ß¤òÀàÅð¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶ä¹Ô¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶ä¹Ô¤Ç¤ÏÎýÇÏ»ÙÅ¹¤È¶ÌÀî»ÙÅ¹¤ÇÅ¹Æ¬¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´ÉÍý¿¦¤Î¹Ô°÷¤¬£´Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂß¶â¸Ë¤òÌµÃÇ¤Ç³«¤±¡¢¶âÉÊ¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï£¶£°¿ÍÊ¬¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï£±£°¿ô²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÏÆ±¹Ô°÷¤ò£±£±·î£±£´Æü¤ËÄ¨²ü²ò¸Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¶¯¤¤¡£¶âÍ»Ä£¤Ï¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Î§¤Ë¤â¤È¤Å¤¯Êó¹ðÄ§µáÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤ËÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÈÈ¿Í¤ÎÌ¾Á°½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¡©ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì³Ñ¡¢¤·¤«¤â¤³¤ì¤À¤±µð³Û¤ÎÀàÅð¤Ç¶ä¹Ô¤¬Ì¤¤À¸ÜµÒ¤ËÀâÌÀ¤â¤Ê¤·¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡£Âß¶â¸Ë¡¢º£¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢Æ±¶ä¹Ô¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤Ë¤â»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô·Ð±Ä´´Éô¤¬½é¤á¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£