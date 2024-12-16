東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

新築住宅販売価格（11月）10:30

結果 -0.20% 前回 -0.51%（前月比)



中古住宅販売価格（11月）10:30

結果 -0.35% 前回 -0.48%（前月比)



不動産投資（11月）11:00

結果 -10.4% 前回 -10.3%（年初来・前年比）



失業率（11月）11:00

結果 5.0%

予想 5.0% 前回 5.0%（前月比）



小売売上高（11月）11:00

結果 3.0%

予想 5.0% 前回 4.8%（前年比)



鉱工業生産指数（11月）11:00

結果 5.4%

予想 5.4% 前回 5.3%（前年比)



※要人発言やニュース

【ユーロ圏】

ムーディーズはフランスの格付けを「Aa2」から「Aa3」に引き下げ、格付け変更は予定外

今後数年間でフランスの財政が大幅に悪化するという見方を反映

次期政権が来年以降、財政赤字の規模を持続的に削減できる可能性は現時点で「非常に低い」



カザークス・ラトビア中銀総裁

地政学リスクやトランプ次期政権による貿易政策など欧州は様々なリスクに直面

金利をさらに引き下げる必要はあるものの、中立金利を下回る水準まで引き下げることに非常に慎重

経済はそれほど弱くなく、見通しでは今後数年間インフレが目標を下回るとは予想されていない



【豪州】

チャーマーズ財務相

世界経済は不透明で見通しは不安、特に貿易相手国の中国経済の課題は我が国の予算に影響を及ぼしている

鉄鉱石など商品に対する中国需要の弱さを受け、28年までの4年間の輸出収入を1000億豪ドル下方修正する必要



【中国】

当局は不動産と株式市場の安定化に向けた取り組み強化、効果的な財政政策の実施を約束

需要拡大や新規開発用地の供給抑制などの措置を通じて不動産市場の回復を促進

株式先物と現物取引の監視を強化、デリバティブ取引・クオンツ取引の監督を強化



【韓国】

尹大統領に対する弾劾訴追案が可決、大統領の職務が一時停止

憲法裁判所が弾劾の妥当性を審査へ、弾劾が妥当と判断されれば60日以内に大統領選実施

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