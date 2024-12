【アズールレーン 高雄 ~春の習い ver.~】2025年8月発売予定価格:38,280円

アルファマックスはフィギュア「アズールレーン 高雄 ~春の習い ver.~」の予約受付を開始した。発売は2025年8月予定で、価格は38,280円。

フィギュアのモチーフはAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」の高雄。妖艶なチャイナドレス姿を大迫力の1/4スケールで細部まで再現し、立体化している。豊満なボディーを際立てる大胆な衣装と、後姿からも感じられる引き締まったボディーライン。こちらを意識しながらちらっと見つめる表情まで忠実に再現している。付属パーツとして傘があり、世界観を演出する。

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.