EBiDAN NEXTより選抜されたBOYZTERIOS from BATTLE BOYSが、新曲「FLY AWAY」を本日12月16日に配信リリース。本楽曲をEBiDAN NEXTエリアコラボライブ第2弾にて初披露した。また、あわせて新たなアーティストビジュアルが公開された。

本公演はシティホール&ギャラリー五反田で開催。第一部には、EBiDAN NEXTよりEBiDAN NEXT TOKYOとEBiDAN NEXT FUKUOKA、そしてBOYZTERIOS from BATTLE BOYSの3組が登場した。BOYZTERIOSは、同公演の最後に登場し、メンバー色違いのカラーパンツと白地に色鮮やかな花のデザインをあしらったキラキラと光る新衣装とともに、新曲2曲を披露。

「力強い、今までの僕たちの苦悩を歌詞に落とし込んだ曲」だという新曲「Rise to the Future」は、仲間たちが互いに支え合い、絆を深めながら、困難を乗り越えつつ未来へと一歩一歩進んでいく姿を描いた、力強さと温かさが込められたもの。パワフルさがクセになるダンスパフォーマンスが印象的で、曲中には中野龍のバク宙で会場を驚かせる一幕も。

公演のラストには、本日配信リリースされた新曲「FLY AWAY」を披露。「光を届ける未来への曲」と長崎大晟が話した本楽曲は、彼らの若さを表現するようなアップテンポの青春ソングで、BOYZTERIOSが同曲を通じ、リスナー一人ひとりに希望に満ちた明るい未来を届けたいという強い思いを込めて制作されたものとなっている。メロディと歌詞には前向きな気持ちや夢を追いかける大切さが散りばめられ、聴く人々の心をそっと後押しするようなメッセージが詰まっている。

(文=リアルサウンド編集部)