【神祇（かみがみ）パック】
12月16日 発売
価格：5,990円

　カプコンは、オンラインストア「PlayStation Store」にて「神祇（かみがみ）パック」を12月16日より販売を開始した。価格は5,990円。

　「神祇パック」はアクションゲーム「大神 絶景版」と「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」がセットになったダウンロードタイトル。また、PlayStation Plus会員を対象に2025年1月6日まで、33%オフの4,013円で購入できる期間限定セールを実施している。

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