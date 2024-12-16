PlayStation Storeにて「大神 絶景版」と「祇：Path of the Goddess」がセットになった「神祇パック」が販売開始
【神祇（かみがみ）パック】
12月16日 発売
価格：5,990円
12月16日 発売
価格：5,990円
カプコンは、オンラインストア「PlayStation Store」にて「神祇（かみがみ）パック」を12月16日より販売を開始した。価格は5,990円。
「神祇パック」はアクションゲーム「大神 絶景版」と「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」がセットになったダウンロードタイトル。また、PlayStation Plus会員を対象に2025年1月6日まで、33%オフの4,013円で購入できる期間限定セールを実施している。
お待たせしました！- 【公式】 祇（くにつがみ）：Path of the Goddess (@Kunitsu_Gami_JP) December 16, 2024
PlayStation(TM)Storeでも『大神 絶景版』と 『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』 がセットになった『神祇（かみがみ）パック』が販売開始！
PlayStation®Plus会員様は1月6日まで、33%オフで購入できる期間限定セールを実施中！
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(C)CAPCOM