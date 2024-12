水瀬いのりが、今年秋に開催したツアー<Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark>のBlu-rayを2025年3月12日に発売することを発表した。アーティスト活動10周年を前に、今年8月21日にリリースした1stハーフアルバム『heart bookmark』を引っさげて開催されたツアー<Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark>。初日兵庫を皮切りに、広島・愛知・福岡・北海道と巡り、11月2日・3日に迎えたファイナル公演では、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて2Days公演を敢行。全6都市7公演に渡る自身最大規模のツアーを締めくくった。

LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』



2025年3月12日(水)発売予約:https://inoriminase.lnk.to/heart-bookmark_Blu-ray_shop【価格】 \8,800 (税抜価格\8,000)【品番】 KIXM-618〜9【形態】Blu-ray(2枚組)【初回特典】別冊40Pフォトブック / 特製BOX / 特製トレカ【収録曲目】Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY01. OPENING02. We Are The Music03. Sweet Melody04. MC05. Ring of Smile06. ほしとね、07. ソライロ08. バンドメンバー紹介09. フラーグム10. Kitty Cat Adventure11. MC12. グラデーション13. 夏夢14. Short Movie15. スクラップアート16. アイオライト17. MC18. 八月のスーベニア19. 三月と群青20. Starry Wish21. Interlude22. 燈籠光柱23. My Graffiti24. glow25. MC26. heart bookmark〈ENCORE〉27. Step Up!28. 笑顔が似合う日29. MC30. MELODY FLAG〈DOUBLE ENCORE〉31. MC32. Ready Steady Go!33. Line Up34. Endroll【映像特典】・Making of heart bookmark・幕間Short Movie(全会場分)法人別オリジナル特典・アニメイト:A4クリアファイル&56mm缶バッジ&ブロマイド・キンクリ堂:57mm缶バッジ&ブロマイド・ゲーマーズ:A3タペストリー&75mm缶バッジ&ブロマイド・タワーレコード:ブロマイド・とらのあな:A4クリアファイル・楽天ブックス︓マグネットシート(60×60mm)&ブロマイド・amazon:メガジャケ&缶バッジ(ロゴ使用)・HMV:ブロマイド・Neowing:ステッカー(54×86mm)・Sofmap・アニメガ(一部店舗):B2タペストリー&ブロマイド・WonderGOO・新星堂:44mm缶バッジ&ブロマイド