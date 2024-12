iriが、新曲「Faster than me」のミュージックビデオを12月16日22時にYouTubeで公開することを発表した。本楽曲は、横浜流星が主演を務めるABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌だ。作詞・作曲を音楽プロデューサーの小袋成彬が務め、ドラマ本編での主人公たちの関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心情をメロウな曲調にのせて表現している。

ミュージックビデオは、Aimer、BUMP OF CHICKEN、The fin.、VaVaなどのミュージックビデオから長編映画も手掛ける小島央大を監督に迎え制作された。改札口を舞台に1カットでストーリーが紡がれる作品となっており、小島監督は以下のようにコメントしている。◆ ◆ ◆◾️監督・小島央大コメント改札口で別れを告げる。あなたの背中を見届ける。見えなくなる前に、振り返って笑ったりする時も、群衆の中へ静かに消えていく時もあった。あの時、あなたが振り返っていたら、私は諦めきれなかったかもしれない。今日も忙しい改札口を、別れの物語が行き交う。◆ ◆ ◆

iri「Faster than me」

2024年12月11日(水)配信リリース

https://iri.lnk.to/Fasterthanme

※ABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』主題歌







[タイアップ情報]

ABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』



◆あらすじ

鎌倉にある美術大学に特別臨時講師として海外から赴任してきた漣(れん/28歳)。若き天才芸術家である漣は、誰もが近づきたくなる吸引力と、誰にも深入りさせないミステリアスな魅力を併せ持つ“沼男”。まるで、花に群がる蝶のように、常に誰かが彼の周りを囲んでいた。



才能溢れる漣は、周囲の期待に応えるように一見器用に生きながらも、周りの人々に対しどこか諦めに近い感情を抱いていた。しかし、他とは違うある女性・美羽(みう/27歳)に出会う。



漣と同じ美術大学で彫刻学科の助手として働く彼女は、在学中に思うような結果を出せず、卒業後も彫刻家としての夢を諦められずに助手という形で大学に残りながら、海外渡航の道を探っていた。

燻った自分とは正反対な、稀有な才能をもちながらも多くを望まず飄々と生きているように見える漣に、憧れと嫉妬と悔しさを混ぜた感情をぶつけてしまう。そんな彼女に漣も興味を持ちはじめ--。



「傷つくとわかっていても、それでも。」

愛に不器用な人々の、信じることへの肯定を描く…大人の恋の物語。



◆配信日時

1〜3話:2024年12月9日(月)夜9時

4〜5話:12月16日(月)夜9時

6〜7話:12月23日(月)夜9時

8話(最終話):12月30日(月)夜9時

特報URL:https://abema.tv/video/episode/342-7_s1_p490

番組URL:https://abema.tv/video/title/342-7



◆キャスト

横浜流星、南沙良、佐野玲於、鳴海唯、福地桃子、浅野竣哉、朝倉あき、夏子、霧島れいか、中山忍、村上淳



◆スタッフ

監督:中川龍太郎

脚本:中川龍太郎/佐近圭太郎/横尾千智

エグゼクティブ・プロデューサー:藤井道人

プロデュース:佐藤菜穂美

企画:駒 奈穂子

プロデューサー>:上巧矢/佐野大/小林祐介

音楽:小島裕規 “Yaffle”

制作プロダクション:Spoon.

制作パートナー:SLL Joongang Co..Ltd, Studio N

原作:LINEマンガ「わかっていても」(作家 ジョンソ)

原案:韓国ドラマ:「わかっていても」(制作・著作 SLL Joongang Co.,Ltd、作家 ジョンウォン)

企画:BABEL LABEL

製作:サイバーエージェント

配信:ABEMA、Netflix



©️AbemaTV,Inc. ©️AbemaTV,Inc.

