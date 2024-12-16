【今夜放送！】『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』タイムテーブル発表
きょう18時30分より放送される音楽番組『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』（TBS系）のタイムテーブルが発表された。Snow Manは「EMPIRE」と「Dangerholic」、SixTONESは「GONG」と「音色」をそれぞれ豪華メドレー。Mrs. GREEN APPLEは今年大ヒットを遂げた2曲「ライラック」と「familie」をそれぞれフルサイズ。さらに、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）がAqua Timezとテレビ初コラボ！ 名曲「決意の朝に」を豪華コラボで歌唱など、注目曲が目白押しな4時間半となる。
【写真】ファンに感謝！ Mrs. GREEN APPLE、3人並んで笑顔
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【18時台】
DA PUMP with Shigekix｢Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT｣
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
【19時台】
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King ＆ Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
■名曲ライブ！ライブ！
今市隆二 · OMI（三代目 J SOULBROTHERS)×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング」（back number）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
Little Glee Monster「奇跡を望むなら… Xmas story」（JUJU）
■出張ライブ！ライブ！
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
【20時台】
ILLIT「Cherish (My Love)」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
■出張ライブ！ライブ！
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
■踊ってみた企画
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.」（ROSÉ ＆ Bruno Mars）
【21時台】
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」「Silent Night」
■名曲ライブ！ライブ！
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス」（B’z）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）」（ジョン・レノン）
■踊ってみた企画
s**t kingz「はいよろこんで」（こっちのけんと）「オトノケ」（Creepy Nuts）
【22時台】
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
＆TEAM「青嵐 (Aoarashi)」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
■出張ライブ！ライブ！
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」
『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』は、TBS系にてきょう12月16日18時30分より4時間半の生放送。
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【18時台】
DA PUMP with Shigekix｢Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT｣
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
【19時台】
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King ＆ Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
■名曲ライブ！ライブ！
今市隆二 · OMI（三代目 J SOULBROTHERS)×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング」（back number）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
Little Glee Monster「奇跡を望むなら… Xmas story」（JUJU）
■出張ライブ！ライブ！
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
【20時台】
ILLIT「Cherish (My Love)」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
■出張ライブ！ライブ！
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
■踊ってみた企画
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.」（ROSÉ ＆ Bruno Mars）
【21時台】
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」「Silent Night」
■名曲ライブ！ライブ！
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス」（B’z）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）」（ジョン・レノン）
■踊ってみた企画
s**t kingz「はいよろこんで」（こっちのけんと）「オトノケ」（Creepy Nuts）
【22時台】
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
＆TEAM「青嵐 (Aoarashi)」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
■出張ライブ！ライブ！
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」
『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』は、TBS系にてきょう12月16日18時30分より4時間半の生放送。