【セール「THE GAME AWARDS プロモーション」】開催期間:~12月16日23時59分まで

PlayStation Storeにて、セール「THE GAME AWARDS プロモーション」が本日12月16日23時59分まで開催されている。

本セールは、12月13日に開催されたゲーム表彰式典「The Game Awards 2024」を記念したもの。対象タイトルが最大75%OFFで購入できる。

対象タイトルの一部

「メタファー:リファンタジオ」

通常価格:9,878円 → セール価格:7,408円(25%OFF)

「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack」

通常価格:15,902円 → セール価格:22,131円(30%OFF)

「Street Fighter 6」

通常価格:7,990円 → セール価格:3,995円(50%OFF)

「モンスターハンターライズ + サンブレイク セット」

通常価格:5,990円 → セール価格:1,497円(75%OFF)

「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」

通常価格:10,450円 → セール価格:6,792円(35%OFF)

(C)TLUS. (C)SEGA.

(C)SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C)CAPCOM

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2023 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty and their respective logos are registered and/or unregistered trademarks of CD PROJEKT S.A.