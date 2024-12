2024年にデビュー15周年を迎えることを記念し、再始動を発表したYG ENTERTAINMENT所属の4人組グループ、2NE1。12月13日(金)に有明アリーナで行われた、約10年ぶりとなる来日公演「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」東京公演初日で、BABYMONSTERがサプライズ出演した。2NE1の復活を彩る豪華なライブ演出に公演スタートから熱気に包まれた会場は、BABYMONSTERの登場に大興奮。YG ENTERTAINMENTからBLACKPINK以来約7年ぶりにデビューした新人としても話題のBABYMONSTER。大先輩のステージにもかかわらず堂々とした圧倒的なパーフォーマンス、『DRIP(BAND ver.)』『SHEESH(BAND ver.)』の2曲を披露し会場のファンを魅了した。BABYMONSTERは2025年3,4月に初のワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」を開催。チケットファンクラブ先行予約も現在受付中。オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/