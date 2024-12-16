¡ÖÈÜ¶±¤ËºÛÈ½¤òÃÙ±ä¤µ¤»¤ë¤Ê¡×´Ú¹ñ¼¡´üÂçÅýÎÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÎÍûºßÌÀ¡¢ÊÛ¸î»Î¤¹¤éÁªÇ¤¤»¤ºÆ¨¤²²ó¤ë¥ï¥±
¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬¡¢ºÛÈ½¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÃÙ±ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ï¡©¡ÖÈ¿Æü¡×ÍûºßÌÀ¡¢ÃÇ¥È¥Ä1°Ì
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎË¡Î§¸ÜÌä°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î16Æü¡¢¡ÖºÛÈ½Éô¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¿×Â®¤ÊºÛÈ½¸¶Â§¤ò½å¼é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÊ¾Ù»Ø´ø¸¢¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô»È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
Ë¡Î§¸ÜÌä°Ñ°÷²ñ¤ÏÃ²´ê½ñ¤Ç¡Ö¿×Â®¤ÊºÛÈ½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤òÁªÇ¤¤·¡¢ÁÊ¾ÙµÏ¿¼õÍýÄÌÃÎ½ñ¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¼õÎÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾Ú¿Í¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Î¾ÚµòÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÍ×¤Ê¾Ú¿Í¤Î¿½ÀÁ¤ò´þµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÊ¾Ù»Ø´ø¸¢¤Î¹Ô»È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊºÛÈ½ÃÙ±ä¤ò»î¤ß¤ì¤Ð»î¤ß¤ë¤Û¤É¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ý¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡Î§µ¬ÄêÄÌ¤ê¤Ë3¥«·î°ÊÆâ¤ËÈ½·è¤ò²¼¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Î¹µÁÊ¿³¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÁªÇ¤¤»¤º¡¢ÁÊ¾ÙµÏ¿¼õÍýÄÌÃÎ½ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÛÈ½¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÃÙ±ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ11·î15Æü¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Î1¿³¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ºÛÈ½¤ÇÈ³¶â100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µÄ°÷»ñ³Ê¤¬ÁÓ¼º¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍûÂåÉ½¤¬1¿³¤Ç¼õ¤±¤¿Ä¨Ìò·º¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¿¦¤ò¼º¤¤¡¢ÈïÁªµó¸¢¤âÇíÃ¥¤µ¤ì¤ÆÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Í¿ÅÞ¤¬ÍûÂåÉ½¤ÎºÛÈ½¤òÁá¤¯¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃ²´ê¤·¡¢µÕ¤ËÌîÅÞ¤¬ºÛÈ½¤òÃÙ¤é¤»¤ëÍýÍ³¤À¡£¤·¤«¤·¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁªµóÈÈºá¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢1¿³¤Ï6¥«·î°ÊÆâ¡¢2¿³¤È3¿³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3¥«·î°ÊÆâ¤Ë½ª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢¡ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëµõµ¶È¯¸À¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡Ë¡¢¢Âç¾±Æ¶¡¦Çò峴Æ¶¡Ê¥Ú¥¯¥Ò¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë³«È¯ÉÔÀµ¤ª¤è¤Ó¾ëÆîFC°ãË¡´óÉÕ¶â¡¢£¸¡»öº¾¾Î¤Îµ¶¾Ú¶µº¶¡¢¤ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÁ÷¶â¡¢¥µþµ¦Æ»¤ÎË¡¿Í¥«¡¼¥É¤Î»äÅªÎ®ÍÑ¤È¡¢5¤Ä¤ÎºÛÈ½¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢£¤Îµ¶¾Ú¶µº¶»ö·ï¤Ï11·î25Æü¡¢1¿³¤ÇÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡È2¥¢¥¦¥È¡É¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1·ï¤Ç¤âºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÇÈ³¶â100Ëü¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤Î·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
ºÛÈ½¤òÃÙ±ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÍûºßÌÀÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îºá¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½·è¤ÏÃÙ±ä¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÆ³¯°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î¸åÂ³ºî¶È¤Ï¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÈÜ¶±¤ËºÛÈ½¤òÃÙ±ä¤µ¤»¤ë¤Ê¡£ºÛÈ½¤ËÀ¿¼Â¤ËÎ×¤á¡×¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¿ÍÊª¤À¡×¡ÖÕú¼â±Ù¤ÎÃÆ³¯¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍûºßÌÀÂåÉ½¤ÎºÛÈ½·ë²Ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î´Ú¹ñÀ¯¼£¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôO¡Ë