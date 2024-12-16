本日放送！『CDTVライブ！ライブ！クリスマス4時間半SP』タイムテーブル発表
■いつもより30分早い、18時30分よりTBSにて放送！
『CDTVライブ！ライブ！クリスマス4時間半スペシャル』が、本日12月16日18時30分よりTBSにて放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストのパフォーマンスを存分に楽しもう。
【タイムテーブル】
■18時台
DA PUMP with Shigekix「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
※50音順
■19時台
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King & Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
※50音順
▲名曲ライブ！ライブ！
今市隆二・ØMI（三代目 J SOUL BROTHERS）×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング（back number）」
Little Glee Monster「Silent Night」「奇跡を望むなら… Xmas story（JUJU）」
※50音順
▲出張ライブ！ライブ！
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
NiziU「SWEET NONFICTION」
※50音順
■20時台
ILLIT「Cherish（My Love）」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
※50音順
▲出張ライブ！ライブ！
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
※50音順
▲踊ってみた企画
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.（ROSE & Bruno Mars）」（※ROSE（ロゼのEはアキュート・アクセント付きが正式表記）
■21時台
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」
※50音順
▲名曲ライブ！ライブ！
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス（B’z）」中継
超特急「クリスマス・イブ（山下達郎）」中継
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）（ジョン・レノン）」
※50音順
▲踊ってみた企画
s**t kingz「はいよろこんで（こっちのけんと）」「オトノケ（Creepy Nuts）」
■22時台
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
&TEAM「青嵐（Aoarashi）」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
※50音順
▲出張ライブ！ライブ！
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind & Fire（Japanese Ver.）」
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』
12/16（月）18:30～22:57
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
『CDTVライブ！ライブ！』公式X
https://x.com/TBSCDTV
『CDTVライブ！ライブ！』公式Instagram
https://www.instagram.com/cdtv.tbs6/?hl=ja