お部屋探しのエイブルが、ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年を記念したエイブルオリジナルデザイングッズプレゼントキャンペーンを実施。

エイブル対象店舗に来店された方を対象に、“新生活の「Story」をお部屋探しのエイブルと一緒に”をテーマにしたグッズが合計2万名にプレゼントされます☆

映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念エイブルオリジナルデザイングッズプレゼントキャンペーン

開催期間:2025年1月4日(土)〜2月28日(金)

第1弾:2025年1月4日(土)〜1月31日(金)

第2弾:2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

プレゼント人数:各月先着1万名、合計2万名

応募条件 :エイブル対象店舗へ来店された方に先着でプレゼント

特設サイトはこちら:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2025-spring-campaign

2025年に公開から30周年を迎える、1995年にアメリカで公開された、ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』

『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した「オリジナルデザイングッズプレゼントキャンペーン」がエイブル対象店舗にて開催されます。

今回のキャンペーンでは、“新生活の「Story」をお部屋探しのエイブルと一緒に”をテーマに各月先着1万名に映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念のエイブルオリジナルデザイングッズを合計2万名へプレゼント。

2025年1月は泡が出るハンドソープ、2月は携帯に便利なミニ歯磨き粉がプレゼントされます。

どちらも新生活の「Story」に彩りを添えるエイブルオリジナルのデザインになっています。

2025年1月「泡ハンドソープ」

実施期間 :2025年1月4日(土)〜1月31日(金)

プレゼント人数:先着1万名

2025年1月にプレゼントされるのは、毎日の手洗いがちょっと楽しくなるポップなデザインの泡が出るハンドソープ。

パッケージには『トイ・ストーリー』30周年のロゴと一緒に、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」など作中で活躍するおもちゃたちが描かれています。

ハンドソープは使いやすい泡タイプなのも嬉しいポイント。

キッチンや洗面台など、水回りのいろんな場所において活躍してくれます。

2025年2月「ミニ歯磨き粉」

実施期間 :2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

プレゼント人数:先着1万名

2025年2月にプレゼントされるのは、カラフルなデザインで思わず元気を与えてくれる、携帯に便利なミニ歯磨き粉。

チューブには「バズ・ライトイヤー」に支えられながら空を飛ぶ「ウッディ」の姿がプリントされています。

パッケージには「ダッキー&バニー」や「エイリアン」など、様々なキャラクターがデザインされています☆

【予告】1月のSNSキャンペーンのお知らせ

2025年1月9日からエイブル公式Xのフォロー&リポストで抽選で『塔の上のラプンツェル』デザインのモバイルバッテリーを抽選で18名にプレゼント!

「ラプンツェル」と「ユージーン」のシルエットが描かれたロマンティックなデザインです。

実施期間:2025年1月9日開始予定

応募条件:エイブル公式Xのアカウントのフォロー&キャンペーンポストのリポスト

【留意事項】

※詳細は後日エイブル公式X上で告知いたしますのでもうしばらくお待ちください。

カラフルでどこか見た人に勇気を与えてくれるキャラクターたちが新しい環境でのドキドキとワクワク、少し不安な気持ちに寄り添ってくれるようなディズニー/ピクサーグッズ。

エイブル対象店舗にて2025年1月4日より実施される、映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念エイブルオリジナルデザイングッズプレゼントキャンペーンの紹介でした☆

いつでもミッキーの笑顔と一緒!エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービス いつでもミッキーの笑顔と一緒!エイブル「ミッキーデザイン キー」鍵交換サービス 続きを見る

※キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となります

※内容は予告なく変更となる場合があります

※店舗ごとにプレゼントの在庫が異なるため、在庫数は事前に対象店舗へ問合せください

※転売目的での来店は固くお断りします

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 泡ハンドソープやミニ歯磨き粉をプレゼント!エイブル ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念キャンペーン appeared first on Dtimes.