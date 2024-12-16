¡Ö¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò0.305ÉÃ¤Ç²ò¤¯À¤³¦ºÇÂ®¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬Æ°ºî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¡õ»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤â¤¢¤ê
»°É©ÅÅµ¡¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖTOKUFASTbot¡×¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò0.305ÉÃ¤Ç²ò¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤òºÇÂ®¤Ç²ò¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶¹âÀÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò²ò¤¯ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©ÅÅµ¡ ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡Ö¥Ñ¥º¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤òºÇÂ®¤Ç²ò¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê
Christmas Factory in PLAT UMEKITA¡ÃPLAT UMEKITA
https://platumekita.com/exhibitions/christmas-factory-in-plat-umekita/
TOKUFASTbot¤Ï¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖMEToA Ginza¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê½ÐÄ¥Å¸¼¨¡ÖChristmas Factory in PLAT UMEKITA¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÂçºå»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëPLAT UMEKITA¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)¡Á2024Ç¯12·î25Æü(¿å)¡£PLAT UMEKITA¤Ë¤ÏJR¤ÎÂçºå±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£
PLAT UMEKITA¤ËÅþÃå¡£
TOKUFASTbot¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉô¤¬¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò²ò¤¯²ÄÆ°ÉôÉÊ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢²¼Éô¤ËÀ©¸æÍÑ¤ÎÉôÉÊ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ÎÇ§Äê¾Ú¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÆÆâ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢²òË¡¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ò¤¯¡×¤Þ¤Ç¤ÎÁàºî¤ò¤ï¤º¤«0.305ÉÃ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Âæ¤Ç3ÌÌ¤ÎÊÂ¤ÓÊý¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»°É©ÅÅµ¡¤¬¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤â¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î»ÔÈÎÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤òÆ°¤«¤¹ÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£1ÌÌ¤´¤È¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÌÌ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼Éô¤Ï»°É©ÅÅµ¡À½¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥ï¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡ÖÄ¶¾®·¿DIPIPM Ver.7¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
TOKUFASTbot¤¬¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò²ò¤¯ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬°Ê²¼¡£Â®¤¹¤®¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ëÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò0.305ÉÃ¤Ç²ò¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖTOKUFASTbot¡× - YouTube
240fps¤Ç»£±Æ¤·¤Æ8ÇÜ¥¹¥í¡¼Æ°²è¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬°Ê²¼¡£ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ÆÌÌ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò0.305ÉÃ¤Ç²ò¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖTOKUFASTbot¡×¡Ú8ÇÜ¥¹¥í¡¼¡Û - YouTube
TOKUFASTbot¤¬°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¸ø³«Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Christmas Factory in PLAT UMEKITA¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¤Î¼ÂÊª¤äËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥âÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Christmas Factory in PLAT UMEKITA¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)¡Á2024Ç¯12·î25Æü(¿å)¤Ç¤¹¡£