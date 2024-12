◆八木勇征、Hey! Say! JUMP名古屋公演へ

【モデルプレス=2024/12/16】FANTASTICSの八木勇征が12月15日、自身のInstagramを更新。以前から交流があるHey! Say! JUMPの山田涼介との2ショットを公開した。この日、八木は「Hey! Say! JUMPさんのライブにお邪魔させていただきました」と、現在開催中の4大ドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」のナゴヤドーム公演を訪れたことを報告。「綺麗で可愛くて楽しくて夢の国みたいなエンタメが詰め込まれててまるで宝箱みたいな空間でした 皆さんキラキラしてた、、」とライブを楽しんだことを明かした。

◆八木勇征&山田涼介の2ショットに反響

また「かっちょいいよりょーにい ありがとうございました」と山田とペンライトを片手に頭を寄せ合う仲良し2ショットなどを公開した。これまでSNS、ラジオ、テレビ、雑誌など様々な媒体でプライベートでの交流を明かしていた2人。この投稿に、ファンからは「美しすぎる2人」「名古屋まで行ったの愛感じる」「イケメンすぎ」「ずっと仲良しでいて」などと反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】