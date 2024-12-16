16日放送『CDTV』クリスマスSP、タイムテーブル発表 37組のアーティストが出演【タイムスケジュール一覧あり】
きょう16日に4時間半にわたって生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』（後6：30）のタイムテーブルが、発表された。
【全身ショット】シックな黒スーツを着こなしたNumber_i
同番組には、37組のアーティストが出演。今回限りのクリスマスver.アレンジで楽曲を披露するアーティストも。スペシャルな初コラボ歌唱など、一夜限りの熱いライブとなる。
タイムテーブルは以下の通り。
【タイムテーブル】（※アーティスト名は各時間で50音順）
▼午後6時台
DA PUMP with Shigekix「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
▼午後7時台
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King & Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
■「名曲ライブ！ライブ！」
今市隆二・OMI（三代目 J SOULBROTHERS）×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング（back number）」
Little Glee Monster「Silent Night」「奇跡を望むなら…Xmas story（JUJU）」
■「出張ライブ！ライブ！」
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
▼午後8時台
ILLIT「Cherish（My Love）」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
■「出張ライブ！ライブ！」
Aぇ! Group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
■「踊ってみた企画」
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.（ROSE & Bruno Mars）」
▼午後9時台
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」
■「名曲ライブ！ライブ！」
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス（B’z）」※中継
超特急「クリスマス・イブ（山下達郎）」※中継
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）（ジョン・レノン）」
■「踊ってみた企画」
s**t kingz「はいよろこんで（こっちのけんと）」「オトノケ（Creepy Nuts）」
▼午後10時台
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
&TEAM「青嵐（Aoarashi）」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
■「出張ライブ！ライブ！」
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind & Fire（Japanese Ver.）」
【全身ショット】シックな黒スーツを着こなしたNumber_i
同番組には、37組のアーティストが出演。今回限りのクリスマスver.アレンジで楽曲を披露するアーティストも。スペシャルな初コラボ歌唱など、一夜限りの熱いライブとなる。
タイムテーブルは以下の通り。
【タイムテーブル】（※アーティスト名は各時間で50音順）
▼午後6時台
DA PUMP with Shigekix「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King & Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
■「名曲ライブ！ライブ！」
今市隆二・OMI（三代目 J SOULBROTHERS）×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング（back number）」
Little Glee Monster「Silent Night」「奇跡を望むなら…Xmas story（JUJU）」
■「出張ライブ！ライブ！」
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
▼午後8時台
ILLIT「Cherish（My Love）」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
■「出張ライブ！ライブ！」
Aぇ! Group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
■「踊ってみた企画」
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.（ROSE & Bruno Mars）」
▼午後9時台
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」
■「名曲ライブ！ライブ！」
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス（B’z）」※中継
超特急「クリスマス・イブ（山下達郎）」※中継
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）（ジョン・レノン）」
■「踊ってみた企画」
s**t kingz「はいよろこんで（こっちのけんと）」「オトノケ（Creepy Nuts）」
▼午後10時台
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
&TEAM「青嵐（Aoarashi）」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
■「出張ライブ！ライブ！」
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind & Fire（Japanese Ver.）」