京浜急行電鉄と東武鉄道は、インバウンド向け商品「Haneda Airport to Tokyo & Nikko Travel Pass」の販売を、11月29日午前10時から開始した。

羽田空港〜泉岳寺駅間の往復乗車券、都営地下鉄、東京メトロの24時間フリーパス2枚、浅草〜下今市駅間の往復乗車券、下今市〜東武日光駅間のフリーパス、東武バス日光のフリーパスなどがセットとなった「NIKKO PASS world heritage area & Tokyo Subway Ticket from Haneda」、さらに日光エリアのバスが全て乗り放題となる「NIKKO PASS all area & Tokyo Subway Ticket from Haneda」の2種類を用意する。

料金は「NIKKO PASS world heritage area & Tokyo Subway Ticket from Haneda」が大人4,320円、小人1,630円、「NIKKO PASS all area & Tokyo Subway Ticket from Haneda」が4月20日から11月30日までは大人6,980円、小人2,330円、12月1日から4月19日までは大人6,360円、小人2,080円。