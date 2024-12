アメリカ運輸省道路交通安全局(NHTSA)は自動車メーカーに対し、先進運転支援技術や自動運転技術が作動中に衝突事故が発生した場合、NHTSAに報告するよう義務付ける「常設一般命令」を制定しています。この要件には実業家のイーロン・マスク氏が保有する自動車メーカーのテスラや自動車業界団体のAlliance for Automotive Innovationが反対の意向を示しています。この要件について、次期アメリカ大統領となるドナルド・トランプ氏の政権移行チームが廃止を検討していることが報じられました。

Exclusive: Trump team wants to scrap car-crash reporting rule that Tesla opposes | Reutershttps://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-transition-recommends-scrapping-car-crash-reporting-requirement-opposed-by-2024-12-13/Trump team in sync with Tesla on ending crash-reporting requirements, report says | Digital Trendshttps://www.digitaltrends.com/cars/trump-team-end-crash-reporting/Trump transition team reportedly mulls ditching automated driving crash reportshttps://www.teslarati.com/trump-transition-team-mulls-automated-driving-crash-reports/NHTSAの「常設一般命令」は、先進運転支援技術や自動運転技術を搭載した車両の安全性を調査および規制するための命令で、衝突事故発生時にこれらの技術が作動していた場合、自動車メーカーにその事故についてNHTSAへの報告を義務付けるというものです。2021年の同規則の開始以降、NHTSAには少なくとも2700件以上の衝突事故に関するデータが集まっており、テスラはそのうち約1500件を占めるとのこと。NHTSAがこの規則に基づいて調査したテスラ車が起こした事故には、2023年2月に発生したテスラ・モデルSと消防車の衝突事故も含まれています。この事故では、高速道路上で事故対応にあたる人々を保護するため停車していた消防車に対しモデルSが衝突。これにより衝突した乗用車の運転手が死亡しているほか、同乗者や消防士4人が重軽傷を負っています。テスラ車が高速道路で消防車に衝突して運転手が死亡する事故が発生 - GIGAZINEこの規則に対しテスラは「他の自動車メーカーが収集していないリアルタイムの事故データをNHTSAに報告した結果、先進運転支援技術や自動運転技術が関与する膨大な事故の多くでテスラに責任があるように見える」「NHTSAはテスラの安全性について消費者を誤解させるような方法でデータを提示している」と批判しています。また、自動車業界団体のAlliance for Automotive Innovationも「この要件が大きな負担となっている」と語っています。匿名の関係者によると、近年、テスラの幹部はマスク氏とこの事故報告義務の廃止を推進する必要性について話し合ったとのこと。しかし、ジョー・バイデン政権の関係者がこの規則の継続に意欲的であったため、最終的に「この要件を撤廃するには政権交代が必要」との結論に至ったそうです。そして2024年11月のアメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏の政権移行チームは、NHTSAによる事故報告義務の廃止をトランプ氏に提言しました。海外メディアのロイターは「事故報告義務の廃止はテスラにとって大きな利益となるでしょう」と述べています。なお、次期トランプ政権において、マスク氏は政府効率化省(DOGE)のトップに起用されることが表明されるなど、大きな役割を担うことが報じられていますが、「今回の事故報告義務の廃止の方針についてマスク氏がどのような役割を果たしたのかについて判断することはできませんでした」とロイターは伝えました。さらに、政権移行チームは自動運転技術を搭載した自動車の規制を「自由化」して業界の発展を促すための基本的な規制を制定することを求めています。2024年10月に行われたテスラの決算説明会で、マスク氏は「これまでの自動運転車にまつわる規制は州によって異なり、信じられないほど苦痛でした」と述べ、連邦政府主導での明確な承認プロセスを制定することを求め、トランプ氏がマスク氏に確約した政府効率化省のトップとしての地位を利用して規制変更に取り組むことを明かしています。なお、今回の報道に対し、トランプ氏の政権移行チームやマスク氏、テスラはコメントを残していません。