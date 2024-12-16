「CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/12/16】TBSにて、12月16日6時30分より4時間半生放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』のタイムテーブルが発表された。
【写真】「CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP」タイムテーブル
DA PUMP with Shigekix｢Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT｣
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King ＆ Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
今市隆二 · OMI（三代目 J SOULBROTHERS)×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング」（back number）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
Little Glee Monster「奇跡を望むなら… Xmas story」（JUJU）
＜出張ライブ！ライブ！＞
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
ILLIT「Cherish (My Love)」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
＜出張ライブ！ライブ！＞
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
＜踊ってみた企画＞
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.」（ROSÉ & Bruno Mars）
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」「Silent Night」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス」（B’z）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）」（ジョン・レノン）
＜踊ってみた企画＞
s**t kingz「はいよろこんで」（こっちのけんと）「オトノケ」（Creepy Nuts）
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
＜出張ライブ！ライブ！＞
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind & Fire（Japanese Ver.）」
※五十音順
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP」タイムテーブル
◆18時台
DA PUMP with Shigekix｢Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT｣
BE:FIRST「Blissful」
ME:I「Click」
三浦大知「心拍音」
緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」
◆19時台
WEST.「まぁいっか！」
XG「IYKYK」
King ＆ Prince「SPOTLIGHT」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
今市隆二 · OMI（三代目 J SOULBROTHERS)×片寄涼太・数原龍友（GENERATIONS）「ラスト・クリスマス」
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「クリスマスソング」（back number）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
Little Glee Monster「奇跡を望むなら… Xmas story」（JUJU）
＜出張ライブ！ライブ！＞
ILLIT「Magnetic」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの！」
なにわ男子「君に恋をした」
NiziU「SWEET NONFICTION」
◆20時台
ILLIT「Cherish (My Love)」
JO1「Love seeker」
GEMN「ファタール」
SixTONES「GONG」「音色」
SPYAIR「オレンジ」
＜出張ライブ！ライブ！＞
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Da-iCE「I wonder」
NewJeans「Supernatural」「OMG」
＜踊ってみた企画＞
三代目 J SOUL BROTHERS（パフォーマー）「APT.」（ROSÉ & Bruno Mars）
◆21時台
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
Snow Man「EMPIRE」「Dangerholic」
Number_i「GOAT」「INZM」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」「Silent Night」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
尾崎匠海・藤牧京介（INI）「いつかのメリークリスマス」（B’z）
超特急「クリスマス・イブ」（山下達郎）
三浦大知「Happy Xmas（War Is Over）」（ジョン・レノン）
＜踊ってみた企画＞
s**t kingz「はいよろこんで」（こっちのけんと）「オトノケ」（Creepy Nuts）
◆22時台
Aqua Timez×大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）「決意の朝に」
&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
星野源「創造」「光の跡」
＜出張ライブ！ライブ！＞
INI「LOUD」
BOYNEXTDOOR「Earth, wind & Fire（Japanese Ver.）」
※五十音順
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】