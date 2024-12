すすぎ不要で環境にも衣類にも優しい!カナダ発のデリケート衣類用洗剤

年末はなにかとギフトを贈る機会が増える時期。相手の笑顔を思い浮かべながら贈り物を選ぶのは楽しいけれど、「実用的でちょっと気が利いたもの」を探すのは、なかなか難しいですよね。そんな時におすすめしたいのが、デリケート衣類専用洗剤「EUCALAN(ユーカラン)」の「環境に優しいギフトセット」です。日本公式サイト限定で発売され、ホリデーシーズンのプレゼントにはもちろん、結婚祝いや内祝いなど、さまざまな贈り物シーンにピッタリ。EUCALANのロゴが入ったオリジナルギフトボックスにリボンもかけられているので、見た目にも華やかで特別感があります。

デリケート衣類専用洗剤「EUCALAN(ユーカラン)」

衣類にも環境にも優しい

「ユーカラン ボトルセット」(5390円・税込)

「ユーカラン タオルセット」(4620円・税込)

ユーカランは脂質成分「ラノリン」が配合されており、衣類をケアし長持ちさせる

■衣類と環境に優しいエコ洗剤ユーカランは1989年にカナダで誕生した、デリケート衣料用の洗剤です。植物由来の原料にこだわり、泡立ちが少なくすすぎ不要のため、使用する水を大幅に節約できるのが特徴。また、天然成分を使用しているため、洗濯後の排水も地球環境に優しく、水質汚染を防ぎます。そのため、環境に配慮したエコ洗剤として、世界中で愛用されているのだそう。さらに、ボトルにはリサイクルがしやすい無着色のHDPEプラスチックを採用し、徹底した環境意識を貫いています。また、ユーカランは「1% for the Planet」のメンバーとしても活動しています。「1% for the Planet」は、加盟企業が売上の1%を環境保護活動を行う非営利団体に寄付するという、国際的な取り組みです。ユーカランもこの理念に共感し、地球環境を守る活動を支えています。■ギフトセット概要「ユーカラン ボトルセット」(5390円・税込)たっぷり使える500mlサイズが2本入ったギフトセット。【セット内容】・ユーカラン500ml 2本(ユーカリ・ジャスミン・ラベンダー・グレープフルーツ・ナチュラルの5種類から選べます)「ユーカラン タオルセット」(4620円・税込)EUCALANのネームタグがついたオリジナルフェイスタオルとユーカランのギフトセット。【セット内容】・フェイスタオル 1枚・ユーカラン500ml 1本(ユーカリ・ジャスミン・ラベンダー・グレープフルーツ・ナチュラルの5種類から選べます)■ユーカランについてデリケート衣料用洗剤「ユーカラン」の名前は、「ユーカリ」と「ラノリン」を組み合わせたものだそう。ラノリンとは、羊毛に付着している脂質成分を精製したもので、古代ローマやギリシャでは肌に優しいことから、化粧料や医薬品として使われていたといわれています。ウールやカシミアはお洗濯のたびにラノリンが失われてしまいますが、ユーカランを使えばこの成分を補いながら洗うことができ、大切な衣類をより長く楽しむことができます。■ラインナップユーカリ:清潔感がありすっきりとしたクリアな香りジャスミン:ロマンチックで甘く芳しい香りラベンダー:ほのかにすっとする柔らかなフローラルの香りグレープフルーツ:さわやかな柑橘の香りナチュラル:香りが敏感な方にもおすすめの無香料サイズ:4L(1万3200円・税込)/500ml(2420円・税込)/100ml(660円・税込)大切な衣類を丁寧にケアしながら、環境にも優しい洗濯ができるユーカラン。このホリデーシーズン、大切な人への贈り物として、また自分自身へのご褒美にもいかがでしょうか。毎日のお洗濯が少しだけ特別な時間になるかもしれません。文=今田香