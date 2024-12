【Awaria】12月17日 配信予定価格:未定

「Awaria」のロゴ

Lukasz Piskorz氏は、PC用アクション「Awaria」を12月17日に配信すると発表した。価格は未定。

「Awaria」はお化けが出る整備用トンネルで働く短編ゲーム。ここでは様々な機材が壊れており、これらを修復し整備することが目的となる。プレーヤーに対してダメージを与えてくる仕掛けもあり、それらをかいくぐりながら仕事をこなす必要があるようだ。

本作はパズル「Helltaker(ヘルイテイカー)」を手掛けるLukasz Piskorz氏の新作。「Helltaker」は2020年にリリースされてSteamにて12万件以上の評価を集め「圧倒的に好評」となっているほか、マックスファクトリーより作中キャラクターのフィギュアが多数展開されるなど、日本でも話題になった作品となっている。

なお、「Helltaker」は音楽も魅力的な作品となっていたが、今作「Awaria」の楽曲についてもYouTubeにて公開が決定。すでに配信ページがオープンしており、12月17日2時にプレミア公開も予定されている。

【Mittsies - Awaria OST】

「Awaria」のスクリーンショット

Awaria, a little game I've been working on lately, is coming out tomorrow!



The soundtrack, composed by Mittsies, is going to premiere on YouTube in less than 22 hours! Monday, December 16th, 6pm CET!https://t.co/ZXVbrmo5jD



I'll release the game soon after. I'm 99% sure!