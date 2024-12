【PS Store:ビッグウィンターセール】期間:12月19日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「ビッグウィンターセール」をPS Storeにて実施している。期間は12月19日まで。

本セールでは、一部タイトルがPS Plus加入者限定で割引価格となる。特設ページでは先行セール品として、「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」や「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン - 」、「鉄拳8」などがラインナップ。期間中は対象商品を通常よりもお買い得価格で購入することができる。

□PS Store「ビッグウィンターセール」のページ

セール対象品(一部)

Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル

価格:9,800円 → 7,350円(25%OFF)

・ストアページ

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン -

価格:6,820円 → 5,115円(25%OFF)

・ストアページ

鉄拳8

価格:9,680円 → 4,840円(50%OFF)

・ストアページ

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology (C) 1999-2024 Id Software, Inc.



(C) SQUARE ENIX



TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.