¡È¤¿¤Þ¤Í¤®ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñÌîÅÞÂåÉ½¡¢¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¡ÄµÄ°÷»ñ³ÊÁÓ¼º¤ÇÂçÅýÎÎÁª¤Î½ÐÇÏ¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë
¤«¤Ä¤Æ¼¡¡¹¤Èµ¿ÏÇ¤¬Ë½¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡È¤¿¤Þ¤Í¤®ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¸µË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤Ç¡¢ÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¤¬¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¤ÎÌ¼¡Ê33¡Ë¡¢°¼Á¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¤â¶¯µ¤
»Ò¶¡¤ÎÂç³ØÆþ»îÉÔÀµ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤Ï¡¢¼ý´ÆÄ¾Á°¤Ë¡Ö¸¡»¡²òÂÎ¡×¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤Ï12·î16Æü¸áÁ°¡¢µþµ¦Æ»¡¦µÁ²¦¡Ê¥¦¥£¥ï¥ó¡Ë»Ô¤Î¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½êÁ°¤Ç¡Ö2019Ç¯¤ËË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸¡»¡¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ï¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤Ç½ª·ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸·¤·¤¤¶ìÆñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡»¡²þ³×¤ÈÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÃÆ³¯¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î°Ö¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£Ç¯4·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç·Ç¤²¤¿¸øÌó¤Ç¤¢¤ëÕúÀ¯¸¢¤ÎÁá´ü½ªÂ©¤ò¹ñÌ±¤È¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£»Ä¤ë²ÝÂê¤Ï¸¡»¡²òÂÎ¤À¤±¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¸å¡¢Âè7¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¸¢Àè¿Ê¹ñ¤Ø¿Ê¤à¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½êÂ°À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤À¡£ÆâÍð¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡È¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡É¤¬À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁË»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»í¿Í¡¦´ÚÎ¶±À¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡Ë¤Î»í¡Øµ®Êý¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Î°ìÀá¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¦¤È¤¤ËÊÌ¤ì¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤ÏºÆ²ñ¤ò¿®¤¸¤ë¡£³§¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¶õÀÊ¤òËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¹´ÃÖ½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤ÎÀµÌçÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤Î»Ù»ý¼Ô200¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¤À¡×¡Ö¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ºÇ¹âºÛ¡¦Âè3Éô¡Ê¼ç¿³¥ª¥à¡¦¥µ¥ó¥Ô¥ëÂçË¡´±¡Ë¤Ï12·î12Æü¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎÂç³ØÆþ»îÉÔÀµ¡×¤È¡ÖÀÄ´¤Âæ¡ÊÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë´Æ»¡¤ÎÙæ¤ß¾Ã¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¸¶¿³¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
Åö½é¤Î¼ý´ÆÆü¤Ï12·î13Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤¬¿ÈÊÕÀ°Íý¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¼ý´Æ±ä´ü¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á16Æü¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤ÎËþ´ü½Ð½êÍ½ÄêÆü¤Ï¡¢2026Ç¯12·î15Æü¤À¡£
ÍÎÏ¤ÊÂçÅýÎÎÁª¸õÊä¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼¡´üÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢Åö½é2027Ç¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö12¡¦3Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ¡×°Ê¹ß¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá´üÂçÅýÎÎÁªµó¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·º¤Î¼¹¹Ô½ªÎ»¸å¡¢5Ç¯´Ö¤ÏÈïÁªµó¸¢¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤ÎÂçÅýÎÎÁª½ÐÇÏ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¼ÏÌÈ¤Î²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¥çÁ°ÂåÉ½¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¡Ö¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤âÕúÂçÅýÎÎ¤Ë¼ÏÌÈ¤äÉü¸¢¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë