日常生活でもビジネスのシーンでも、相手との信頼関係が重要です(写真:metamorworks/PIXTA)

「努力する(strive)」「動作する(operate)」ーー。まじめな日本人は英語を話せるようになろうと、このような難しい単語をたくさん覚えようとしてしまいがちです。しかし、よく考えてみれば、日本語でも難しい言葉を会話で使っていたら、逆に「何インテリぶってるんだ」と嫌われてしまわないでしょうか。

それは英語でも一緒です。本稿では『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』から一部抜粋・再構成のうえ、基本的な英単語を使いこなす方法をご紹介します。

言語の本質は「伝える力」

英語を学ぶとき、多くの人が「もっとたくさんの単語を覚えなければ」と考えがちですが、実際に世界中で活躍している非ネイティブエリートたちは、意外にも限られた単語で英語を話しています。

その理由はシンプルで、言語の本質にある「伝える力」に焦点を当てているからです。

例えば、「strive(努力する)」や「burden(負担を負わせる)」といったビジネス用語も使えますが、同じニュアンスを持つ簡単な単語「work」や「charge」など、基本的な単語を使っても、しっかりと自分の意図を伝えることができます。

複雑な単語を使うことが必ずしも効果的ではなく、むしろ簡潔で明確な表現の方が強い印象を与えることが多いのです。

このようなシンプルな言葉の力を理解しているからこそ、彼らは効率よくコミュニケーションを取ることができるのです。

基本単語であるwork、charge、figureを使ったシンプルな表現方法を紹介していきます。

work 努力する/動作する/効く……

主に「働く」という意味で知られている「work」。しかし、実はworkはこんなにもたくさんの意味があり、難しい単語を使うよりも、この一つでとても応用が利く単語なのです。1つずつ見ていきましょう。



『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』より

・コアイメージ:機能を発揮する

「機能を発揮する」が軸のイメージにあって、「働く」「動作する」「効く」などの表現に応用できます。手を動かして何かを行ったり、現状よりも前進させたりする作業を表現するのに適していますね。また単語自体、「働きかけることによって付加価値をつける」という意味合いも備えています。

・表現できる意味 努力する(strive)

striveというのが「努力する」という意味を持った、難しい単語です。workを使って同じ意味を表現できます。

「私たちは積極的に製品の改善に取り組んでいます」

難単語 We are actively striving to improve our product.

➡

言い換え We are actively working to improve our product.

・表現できる意味◆動作する(operate)

「動作する」を意味するoperateは難しい単語です。そこはwork【working】を代用してMy new phone isn’t working properly.という文章にすると、非ネイティブエリート表現に近づきます。

「新しい電話が上手く動作していません」

難単語 My new phone isn’t operating properly.

➡

言い換え My new phone isn’t working properly.

・表現できる意味:効く(effective)

例文The medicine was not very effective.で、「その薬は効きが悪かったです」という意味です。workという単語を用いて、The medicine didn’t work well.としても、「効く」状態を表現することができます。

「その薬は効きが悪かったです」

難単語 The medicine was not very effective.

➡

言い換え The medicine didn’t work well.

・表現できる意味ぁ働く(labor)

難単語のlaborを使った例文があります。「ソフトウェアエンジニアとして働いています」という意味ですが、ここもworkを使い、I work as a software engineer.という簡単な表現に言い換えることができます。

「ソフトウェアエンジニアとして働いています」

難単語 I labor away as a software engineer.

➡

言い換え I work as a software engineer.

・表現できる意味ァЩ纏(task)

workの単語は「仕事」「業務」など、働くことに紐づく意味を持ちます。「やるべき仕事がたくさんあります」のような表現では、task【tasks】でも良いのですが、非ネイティブエリートの会話ではworkを使うのが自然です。

「やるべき仕事がたくさんあります」

難単語 I have a lot of tasks to do.

➡

言い換え I have a lot of work to do.

「work」は、一般的によく使用される単語なので、シンプルで親しみやすい言葉です。

例文のような、「we are working to improve」などの表現は、努力をしっかりと行っている印象を与えます。

一方、「strive」は少し力が入りすぎている感じを与えることがあり、「work」の方が軽やかで自然に響くことがあります。

続いて、chargeの使いこなし方を見ていきましょう。

charge 請求する/負わせる/任務……

実はchargeもにこんなにもたくさんの意味があり、難しい単語を使うよりも、この一つでとても応用が利く単語なのです。1つずつ見ていきましょう。



『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』より

・コアイメージ:入れ物を何かで満たす・負担を負わせる

chargeは「入れ物を何かで満たす」「負担を負わせる」のイメージが軸で、意味のバリエーションが少し複雑かもしれません。でも、根底は「満たす」というもの。そこから「請求する」「負わせる」「任務」など、文意に沿って、さまざまな表現を理解すると良いでしょう。

・表現できる意味 Ю禅瓩垢襦bill)

「請求する」の難しい単語はbillです。「請求する」はbill【billed】を使わなくてもcharge【charged】で表せます。なので、The contractor charged us for the additional work.と言うのが良いでしょう。

「請負業者は追加作業分を請求しました」

難単語 The contractor billed us for the additional work.

➡

言い換え The contractor charged us for the additional work.

・表現できる意味◆負わせる(burden)

負担を「負わせる」を意味する動詞は、burdenです。burdenもchargeで、代用が可能です。We should not charge our employees with too many tasks.と、言い換えることができます。

「従業員に過度な仕事を負わせるべきではありません」

難単語 We should not burden our employees with too many tasks.

➡

言い換え We should not charge our employees with too many tasks.

・表現できる意味:任務(mission)

「任務」の難しい単語は、missionです。ここでのmissionも、同じ名詞として、chargeを使うことができます。The team’s charge is to complete the project.と直しても、「チームの任務」の表現は変わりません。

「チームの任務はプロジェクトを完了することです」

難単語 The team’s mission is to complete the project.

➡

言い換え The team’s charge is to complete the project.

例文にある「burden」などはややフォーマルな語彙であり、場合によっては表現が堅苦しくなることがあります。

一方、「charge」を使うと、簡潔でわかりやすい表現となり、親しみやすい印象を与えられます。

このように世界で活躍している非ネイティブエリートたちは、あえて簡単な単語を使い、理解しやすいように自分の意志を伝えています。

最後に、figureを使った表現の仕方を紹介していきます。

figure 解決する/計算する/図……

実はfigureにもこんなにもたくさんの意味があり、難しい単語を使うよりも、この一つでとても応用が利く単語なのです。1つずつ見ていきましょう。



『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』より

・コアイメージ:形づくる

figureは「想像する」「解決する」「計算する」「図」の意味があります。「形づくる」のイメージから、主にクリエイティブな状態を示す表現に用いることができます。「図」のように、名詞としても使えるのが特徴です。

・表現できる意味 Р魴茲垢襦solve)

「解決する」を意味する難単語はsolveです。「解決する」の動詞表現はsolveでなくても、figure(out)でシンプルに表現できます。置き換えたWe hired a consultant to figure out the issues.で、同じ意味を伝えられます。

「私たちは問題を解決するためにコンサルタントを雇いました」

難単語 We hired a consultant to solve the issues.

➡

言い換え We hired a consultant to figure out the issues.

・表現できる意味◆Х彁擦垢襦calculate)

「計算する」の難しい表現では、calculateを使います。figureにも同じ「計算する」の意味があるので、ここも置き換えましょう。We need to figure out the total cost.で、「計算する」の意味をそのまま取れます。

「私たちは総コストを計算する必要があります」

難単語 We need to calculate the total cost.

➡

言い換え We need to figure out the total cost.

・表現できる意味:図(illustration)

figureは、名詞としても意味が取れます。このillustrationはfigureに置き換えることで、Please refer to the figure on page 10.という、同じ意味での非ネイティブエリートらしい表現になります。

「10ページの図を参照してください」

難単語 Please refer to the illustration on page 10.

➡

言い換え Please refer to the figure on page 10.

「figure」は「形づくる」というコアイメージを持ち、日常的に使用され、幅広いレベルの英語話者に理解されやすい表現です。

また、例文で紹介したように、「解決する」や「計算する」という動詞だけでなく、「図」のような名詞でも用いることができる多義的な単語で、さまざまな文脈で使うことができます。

世界で活躍している非ネイティブエリートたちは、たくさんの単語を覚えているのではなく、基本単語を工夫して使うことで、表現の幅を何倍にも増やしています。

日常生活でもビジネスのシーンでも、相手との信頼関係が重要です。彼らは、あえてやさしい単語で表現することで、効果的に相手によい印象を与えることを理解しています。そして、お互いを尊重し合えるような信頼関係を築いています。

世界の非ネイティブエリート流の使いこなし方をマスターして、世界で通用する英語を身につけていきましょう。





(はじ : 英語コーチ)