2024年12月7日(土)、イオンモール幕張新都心にて「イオンモール クリスマス Special Concert」を開催。

「イオンモール クリスマス Special Concert」は、全国のイオンモールで開催中の、ディズニーをテーマにしたクリスマスプロモーション企画『イオンモール Wonderful Christmas』を記念した、1日限りのスペシャルなクリスマスコンサート。

スペシャルゲストとして島田歌穂さんが出演し、「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」を生歌唱しました!

イオンモール幕張新都心「イオンモール クリスマス Special Concert」

2024年11月20日(水)にディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』をリリースしたばかりの島田歌穂さん。

「子役でデビューしてから50年、好きなことばかりをこうして続けさせていただいてきて、本当に感謝の思いでいっぱいです」と会場に集まったファンに感謝を伝え、

「50周年に何か特別なアルバムを作りたいと思っていたところ、私にとって初めてのディズニーの名曲ばかりを集めた公式カバーアルバムを作らせていただけることになりました」と最新アルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』に対する思いを語りました。

「皆様が絶対ご存知だなという曲ばかりを集めました。曲とともに、そのときのシーンやそれぞれの時代での思い出が蘇ってくるのがディズニーソング。

どなたにもディズニーの思い出がおありでないかなと思います。ぜひトラックリストも楽しみにご覧いただきたいと思います。」

全13曲からなる『島田歌穂・シングス・ディズニー』は、どれをとっても名曲ばかり。

島田歌穂さんの歌声がそれぞれの曲で印象がガラッと変わっているのも印象的です。

今回のイベントでは、その中から「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」の歌唱を行いました。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス」は2003年の東京ディズニーシー®スペシャルイベント「ハーバーサイド・クリスマス」で公演されたハーバーショー「キャンドルライト・リフレクションズ」のために作られた楽曲で、長年ディズニーファンから愛され続けるクリスマスソングのひとつ。

21年の時を経て、英語詞・新たなアレンジで歌う「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」としてアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』に新録されています。

イントロが流れると大きな拍手と歓声に包まれ、盛り上がりは最高潮に!

吹き抜けになった会場の2階・3階にも視線を送り、手を振ってファンに応えている姿が見られました。

島田歌穂さんのあたたかい歌声と、集まったゲストのキラキラとした笑顔が会場いっぱいに広がり、一足早いクリスマスプレゼントとなりました。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」をはじめ、数々のディズニーソングの名曲を新たなアレンジ・島田歌穂さんによる新たな歌唱で収録した、ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』は、CD/デジタルで好評発売/配信中です!

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』商品情報

CDアルバム発売日・デジタル配信日:2024年11月20日(水)

CD価格:3,900円(税込)

店別購入者特典:

・アマゾン限定特典「メガジャケ」

・ディズニーストア限定特典「缶バッジ」

・共通特典「クリアファイル(A4)」

・コンサート・イベント会場限定「クリスマスカード」

・ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典「CDジャケットサイズステッカー」

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

