今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ポンポンが歩くたびに揺れてかわいい、ディズニーデザイン「ポンポン付きニット帽」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ポンポン付きニット帽」

© Disney

価格:2,790円(税込)

サイズ:フリー(約56〜58cm)

品質:アクリル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」をモチーフにしたニット帽。

ポンポンが歩くたびに揺れて、お出かけ中もウキウキ気分に!

カジュアルコーデのアクセントにもなり、注目されること間違いなしです。

カラーはシンプルにかぶれる「ブラック」と、

© Disney

明るく、温かみのある「ベージュ」の2色展開です。

どちらもコーディネートに取り入れやすいカラーで、「ミッキーマウス」をプリントしたネームでかわいさをプラス☆

生地はアクリル素材で汚れても手洗いOK◎

耳まですっぽりかぶれるサイズ感なのも魅力的です。

かぶるだけで楽しい気分になれそう!

ポンポンが歩くたびに揺れて可愛い、ディズニーデザイン「ポンポン付きニット帽」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

