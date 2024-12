ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりしたシルエットなのに切替ですっきり見えする、ディズニーデザイン「切替パーカワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「切替パーカワンピース」ミッキーマウス

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

両脇ポケット

<カットソー>綿100%(裏毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのパーカワンピース。

ベーシックなカラーで着こなしやすく、ゆったりとしたシルエットながら様々なこだわりですっきり見えを叶えてくれます!

© Disney

袖口には、同系色でさりげなく「ミッキーマウス」のお顔の刺繍が施されています。

にっこり笑顔の「ミッキーマウス」の姿にほっこり☆

© Disney

それからフードにも刺繍が◎

フードには「ミッキーマウス」のロゴがサイン風にデザインされています。

© Disney

サイドが濃色になった切替えで細見え効果も!

両サイドにはポケットも付いています。

© Disney

フード紐は太めで、金具留めはゴールドでオシャレなアクセントに。

身生地は綿100%裏毛素材で肌ざわりも抜群です。

一枚でサマになるロング丈!

ゆったりしたシルエットなのに切替ですっきり見えする、ディズニーデザイン「切替パーカワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 袖口とフードにミッキーの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「切替パーカワンピース」 appeared first on Dtimes.