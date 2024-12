ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』 Pastel Art Collection プラチナムザッカふわふわブランケットを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』 Pastel Art Collection プラチナムザッカふわふわブランケット

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約140×0.5×100cm

種類:1種(水色)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ほんわかとしたパステル調のセガ描き起こしイラスト”Pastel Art Collection”シリーズのアートを使用したブランケットが登場。

「江戸川コナン」や「工藤新一」「毛利蘭」など、作中に登場するキャラクターがかわいいタッチで描かれています。

キャラクターの個性を活かしたヘアスタイルや表情も愛らしいタッチで表現。

背面にダイヤ柄をレイアウトし、星やリボンなどのモチーフも一緒に散りばめられています。

幅が140cmと大きいサイズなので、寒い時期にも活躍できるプライズです。

『名探偵コナン』のポップでかわいいデザインのブランケット。

セガプライズの「名探偵コナン Pastel Art Collection プラチナムザッカふわふわブランケット」は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

