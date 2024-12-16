ÅìµþV¤Î¡È10ÈÖ¡ÉMF¸«ÌÚÍ§ºÈ¡¢Ê¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£16Æü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¸«ÌÚ¤Ï´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2020Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ø10¡Ù¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿2019Ç¯²Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¸ø¼°ÀïÄÌ»»168»î¹ç½Ð¾ì¤Ç31ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÅìµþV¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ø10¡Ù¤òÃåÍÑ¤·¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï37»î¹ç½Ð¾ì4ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï1»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç2»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¸«ÌÚ¤ÏÅìµþV¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇµîÇ¯°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£Ç¯1Ç¯¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¹¾¿¬¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¯²½Éô¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¨¥¥Ã¥×¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤¹¤ëÊ¡²¬¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸«ÌÚÍ§ºÈ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¸«ÌÚ¤Ï´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2020Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ø10¡Ù¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿2019Ç¯²Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¸ø¼°ÀïÄÌ»»168»î¹ç½Ð¾ì¤Ç31ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÅìµþV¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ø10¡Ù¤òÃåÍÑ¤·¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï37»î¹ç½Ð¾ì4ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï1»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç2»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇµîÇ¯°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£Ç¯1Ç¯¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¹¾¿¬¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¯²½Éô¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¨¥¥Ã¥×¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤¹¤ëÊ¡²¬¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸«ÌÚÍ§ºÈ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×