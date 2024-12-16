¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡¡ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤Ë¾È½à¡¡´·¤ì¤Ê¤¤ÂåÂÇ²Ô¶È¤Ë¶ìÀï¡Öº£Ç¯¤Î·Ð¸³¤òËº¤ì¤º¡×¡¡¥Ï¥ï¥¤VÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤ÎÅÓ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ËÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÏÄÌ»»1427°ÂÂÇ¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Ãæ¿´¤Ç40°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¶èÀÚ¤ê¤Ë¿ô»ú¤Þ¤Ç»Ä¤ê73ËÜ¤ËÇ÷¤ê¡Ö¤½¤³¤ò¤Þ¤ºÌÜÉ¸¤Ë¡£¶á¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍèÇ¯¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï30»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨2³ä2Ê¬1ÎÒ¡¢12¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤È·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÂåÂÇ²Ô¶È¤Ë¤â¶ìÀï¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º£Ç¯¤Î·Ð¸³¤òËº¤ì¤º¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤Ï²áµî¤Ë138¿Í¤¬Ã£À®¡£321¿Í¤Î1000°ÂÂÇ¤«¤é¥°¥Ã¤È¹Ê¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1500¤°¤é¤¤¤«¤é¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£°ìÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÂÇ·â2´§¤Î»³Àî¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿VÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ä±Ç²è¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¡¢15Æü¤Ëµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë