´Ú¹ñ¡¦úÄ¹ñ¸µË¡Áê¡¡¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¡á¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤ò¡×
¡ÚµÁ²¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÌ¼¤äÂ©»Ò¤ÎÉÔÀµÆþ³Ø¤ËÍí¤à¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò£²Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¸µË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤ÇÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×Á°ÂåÉ½¤Î者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë»á¤¬£±£¶Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¡Êµþµ¦Æ»µÁ²¦»Ô¡Ë¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡者»á¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÍð¤Î¶¦ÈÈ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÍ¿ÅÞ¡Ë¡Ø¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡Ù¤¬À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÁË»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹´ÃÖ½êÁ°¤Ë¤Ï者»á¤Î»Ù»ý¼ÔÌó£²£°£°¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢者»á¤ËÄ¨Ìò£²Ç¯¤ÈÄÉÄ§¶â£¶£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£¶£´Ëü±ß¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿Æó¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡者»á¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÍð¤Î¶¦ÈÈ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÍ¿ÅÞ¡Ë¡Ø¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡Ù¤¬À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÁË»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹´ÃÖ½êÁ°¤Ë¤Ï者»á¤Î»Ù»ý¼ÔÌó£²£°£°¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢者»á¤ËÄ¨Ìò£²Ç¯¤ÈÄÉÄ§¶â£¶£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£¶£´Ëü±ß¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿Æó¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß