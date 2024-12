セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 スーパーギガザッカドームクッション “シンバ(ヤング)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 スーパーギガザッカドームクッション “シンバ(ヤング)”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション映画『ライオン・キング』から、幼少期の「シンバ」をデザインした特大サイズのドームクッションがセガプライズに登場!

大きな瞳がかわいらしいお顔が、ドーム型のクッションで表現されています。

好奇心いっぱいに見つめてくるような愛らしい表情も、お部屋のアクセントにぴったりです。

立体的に表現された耳もデザインのポイント。

ぬいぐるみのように飾っても楽しめる、かわいくて存在感のあるディズニーグッズです☆

幼少期の「シンバ」をデザインした、存在感抜群なお顔形クッション。

セガプライズのディズニー『ライオン・キング』 スーパーギガザッカドームクッション “シンバ(ヤング)”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

