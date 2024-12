セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ 持ち上げVer. “シンバ(ベビー)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ 持ち上げVer. “シンバ(ベビー)”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約23×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

劇場公開から30周年を迎えたディズニーアニメーション映画『ライオン・キング』

2024年9月には30周年記念上映もあり、2024年12月20日からは実写映画『ライオン・キング:ムファサ』も劇場公開されます!

そんな『ライオン・キング』の冒頭にある、印象深いシーンを再現できる「シンバ」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

「ラフィキ」に持ち上げられている「シンバ」がぬいぐるみで再現されています。

持ち上げてみんなに見せれば、まるで『ライオン・キング』の冒頭シーンのよう。

あどけない表情で持ち上げられている「シンバ」がかわいらしいぬいぐるみです☆

『ライオン・キング』の冒頭シーンを再現できる、愛らしい「シンバ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ 持ち上げVer. “シンバ(ベビー)”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

